Україна

У Кубку України відбулось жеребкування 1/16 фіналу, а УАФ офіційно дискваліфікувала клуб Першої ліги з розіграшу турніру.

Шахтар оголосив про підписання двох легіонерів, а Олександрія презентувала одразу потрійне поповнення.

Судаков готується до відходу в Бенфіку, Ванат за крок від трансферу в Жирону, а Динамо конкурує з росіянами за хавбека з європейського чемпіонату.

Трагедія в родині екс-захисник Шахтаря та Кривбаса – він втратив батька в ДТП.

Єврокубки

Динамо здолало Маккабі Тель-Авів, але мінімальної перемоги не вистачило, аби пройти в Лігу Європи. Шахтар дотис швейцарський Серветт і гарантувати собі євроосінь, а Полісся ледь не створило сенсацію з Фіорентиною.

У Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.

Світ

Бешикташ звільнив Сульшера після вильоту з кваліфікації Ліги конференцій, а Манчестер Юнайтед визначився з долею Аморіма після фіаско в Кубку ліги.

Гасперіні озвучив свій вердикт щодо Довбика, Варді погодився на перехід в Кремонезе, а Рабйо не може перейти в Мілан через капризи матері.