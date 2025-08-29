Головні новини 28 серпня: Динамо пролетіло повз Лігу Європи, Ванат і Судаков на валізах, жеребкування Ліги чемпіонів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 28 серпня.
Україна
У Кубку України відбулось жеребкування 1/16 фіналу, а УАФ офіційно дискваліфікувала клуб Першої ліги з розіграшу турніру.
Шахтар оголосив про підписання двох легіонерів, а Олександрія презентувала одразу потрійне поповнення.
Судаков готується до відходу в Бенфіку, Ванат за крок від трансферу в Жирону, а Динамо конкурує з росіянами за хавбека з європейського чемпіонату.
Трагедія в родині екс-захисник Шахтаря та Кривбаса – він втратив батька в ДТП.
Єврокубки
Динамо здолало Маккабі Тель-Авів, але мінімальної перемоги не вистачило, аби пройти в Лігу Європи. Шахтар дотис швейцарський Серветт і гарантувати собі євроосінь, а Полісся ледь не створило сенсацію з Фіорентиною.
У Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.
Світ
Бешикташ звільнив Сульшера після вильоту з кваліфікації Ліги конференцій, а Манчестер Юнайтед визначився з долею Аморіма після фіаско в Кубку ліги.
Гасперіні озвучив свій вердикт щодо Довбика, Варді погодився на перехід в Кремонезе, а Рабйо не може перейти в Мілан через капризи матері.