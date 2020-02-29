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ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини 28 лютого: Шахтар дізнався суперника у Лізі Європи, Динамо продало Кадара і зганьбилося в УПЛ

07:00 2198 Читать на русском
Головні новини 28 лютого: Шахтар дізнався суперника у Лізі Європи, Динамо продало Кадара і зганьбилося в УПЛ
ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 28 лютого.

Україна

Динамо продало Тамаша Кадара в китайський клуб, а пізніше без шансів програло СК Дніпро-1 в матчі УПЛ. Героєм поєдинку став Владислав Супряга, який оформив хет-трик

СК Дніпро-1 – Динамо: вперше в історії УПЛ вилучили гравця після застосування VAR – постраждали кияни.

Коваленко пройде медогляд після повернення з Лісабона – відомий характер травми хавбека Шахтаря

Ліга Європи

Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентів.

Ексклюзиви "Футбол 24"

"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фінал

Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

blog_ava
"З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5", – Вацко про матч СК Дніпро-1 – Динамо
06:00
2013
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