Україна

Динамо втратило лідера перед матчем-відповіддю у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Суркіс прокоментував чутки про великі гроші від Марселя за Михавка.

Жирона робила Шахтарю пропозицію щодо головного відкриття збірної України на Євро-2025.

Шахтар знайшов спосіб позбутися пам'ятника Луческу – монумент не відкрили через роботу румуна в Динамо.

Борнмут зробив несподіване прохання Динамо для трансферу Забарного в ПСЖ.

Світ

Товариський матч титулованих клубів завершився бійкою і 2 вилученнями.

"Я абсолютно розбитий": Гвардіола не хоче нікого тренувати після завершення роботи в Манчестер Сіті, паралельно фахівець закрив питання щодо повернення в Барселону.

Рома оголосила про трансфер п'ятого літнього новачка – це гравець збірної Бразилії.

Українці за кордоном

Арсенал ухвалив остаточне рішення щодо Зінченка на наступний сезон – ЗМІ переконують, що Артета змінив думку.

Забарний взяв на себе ініціативу заради переходу до ПСЖ – захмарна вартість трансферу і розмова з Луїсом Енріке.

Довбик пройде детальне обстеження – відомо, коли українець може повернутися на поле.

Таловєров досі не дебютував за Сток Сіті – тренер команди назвав причину.