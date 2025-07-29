Головні новини 28 липня: втрата Динамо перед Лігою чемпіонів, вердикт для Зінченка, Шахтар позбувся пам'ятника Луческу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 28 липня.
Україна
Динамо втратило лідера перед матчем-відповіддю у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Суркіс прокоментував чутки про великі гроші від Марселя за Михавка.
Жирона робила Шахтарю пропозицію щодо головного відкриття збірної України на Євро-2025.
Шахтар знайшов спосіб позбутися пам'ятника Луческу – монумент не відкрили через роботу румуна в Динамо.
Борнмут зробив несподіване прохання Динамо для трансферу Забарного в ПСЖ.
Світ
Товариський матч титулованих клубів завершився бійкою і 2 вилученнями.
"Я абсолютно розбитий": Гвардіола не хоче нікого тренувати після завершення роботи в Манчестер Сіті, паралельно фахівець закрив питання щодо повернення в Барселону.
Рома оголосила про трансфер п'ятого літнього новачка – це гравець збірної Бразилії.
Українці за кордоном
Арсенал ухвалив остаточне рішення щодо Зінченка на наступний сезон – ЗМІ переконують, що Артета змінив думку.
Забарний взяв на себе ініціативу заради переходу до ПСЖ – захмарна вартість трансферу і розмова з Луїсом Енріке.
Довбик пройде детальне обстеження – відомо, коли українець може повернутися на поле.
Таловєров досі не дебютував за Сток Сіті – тренер команди назвав причину.