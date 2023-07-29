Україна

Українська Прем'єр-ліга нарешті повернулася. Перші матчі були за участю новачків, які показали себе дуже гідно. Оболонь розписала нічию з Колосом, а багатеньке Полісся здолало Верес.

Перша ліга розпочалася раніше, але головна подія туру відбулася саме 28 липня. Мирон Маркевич після 7 років паузи повернувся на тренерський місток і дебютував у Карпатах з перемоги.

Європа

Ювентус пропустить єврокубковий сезон 2023/24 через грубі порушення фейр-плей. Щоправда, туринці не дуже й рвались у Лігу конференцій.

Про національні збірні забувати також не слід. Італія і Туреччина подали заявку на проведення Євро-2032 – конкурентів немає.

Саудівці продовжують розривати ринок

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез перебрався у Аль-Ахлі, але це далеко не кінець свята. Незабаром цей чемпіонат повинні поповнити ще Фабінью і Садьйо Мане.