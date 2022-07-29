Головні новини 28 липня: скандал у матчі Динамо через Путіна, суперник Зорі у битві за єврокубки, виступи українців
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за четвер, 28 липня.
Скандал у матчі Фенербахче – Динамо
Фанати турецького клубу у поєдинку проти киян (1:2) скандували ім'я Путіна. Динамо поскаржилося на епізод, а УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування. Фенербахче ж виступив з офіційною заявою, у якій знайшов крайнього.
Всесвітня ганьба, гидування і пошук провокаторів: реакція України й закордону на кричалку фанів Фенербахче про президента РФ.
Ліга конференцій
Результати 2 раунду кваліфікації: Кочергін диво-голом вивів Ракув у наступний тур. Є відео його гармати. Чеберко програв Бушману заочне дербі українців, Шахаб і Фаворов не змогли зупинити португальців. Качараба і Ко влаштували розгром, Рудько пропустив, а українські угорці йдуть далі.
По завершенні матчів суперника в останньому відбірковому раунді отримала Зоря. Ним стала румунська Універсітатя Крайова, яка здолала Влазнію.
Україна і світ
Ігнатенко став повноцінним гравцем французького клубу, але той шукає для українця іншу команду в Європі. Водночас Барселона оформила черговий топ-трансфер за десятки мільйонів.
Визначились дата і місце проведення наступного матчу Динамо у Лізі чемпіонів.
Таблиця коефіцієнтів: кияни вірні традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не підпускає конкурентів.