Скандал у матчі Фенербахче – Динамо

Фанати турецького клубу у поєдинку проти киян (1:2) скандували ім'я Путіна. Динамо поскаржилося на епізод, а УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування. Фенербахче ж виступив з офіційною заявою, у якій знайшов крайнього.

Всесвітня ганьба, гидування і пошук провокаторів: реакція України й закордону на кричалку фанів Фенербахче про президента РФ.

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Результати 2 раунду кваліфікації: Кочергін диво-голом вивів Ракув у наступний тур. Є відео його гармати. Чеберко програв Бушману заочне дербі українців, Шахаб і Фаворов не змогли зупинити португальців. Качараба і Ко влаштували розгром, Рудько пропустив, а українські угорці йдуть далі.

По завершенні матчів суперника в останньому відбірковому раунді отримала Зоря. Ним стала румунська Універсітатя Крайова, яка здолала Влазнію.

Україна і світ

Ігнатенко став повноцінним гравцем французького клубу, але той шукає для українця іншу команду в Європі. Водночас Барселона оформила черговий топ-трансфер за десятки мільйонів.

Визначились дата і місце проведення наступного матчу Динамо у Лізі чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів: кияни вірні традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не підпускає конкурентів.