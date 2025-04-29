Головні новини 28 квітня: Шахтар розглядає кандидатуру несподіваного тренера, Анчелотті знайшов нову роботу
Україна
Шахтар та Олександрія обрали стадіон для матчів у єврокубках – конкурують за одне місце.
"Ахметов реально розглядає особисто": Шахтар може приголомшити вибором нового тренера – такого не було 22 роки.
"У Динамо хороші шанси на Лігу чемпіонів": Саленко в інтерв'ю "Футбол 24" – про Шахтар, бійку молоді та перспективи киян у єврокубках.
Судаков провокує трансферну битву Ліверпуля та Ман Сіті – Ліга чемпіонів стала "вітриною" українця.
Світ
Анчелотті погодив із Бразилією умови контракту – інсайдер розкрив деталі.
Лунін та Зінченко разом можуть перебратися до 24-разового чемпіона, який влаштував шоу з Динамо.
Барселона принизила одноклубників Зубкова та Сікана у фіналі юнацької ЛЧ – требл каталонців з історичним рекордом.
Матч Барселона – Інтер перебуває під загрозою зриву – Іспанія занурилася в темряву.
Болонья не забила Удінезе й залишилась поза топ-4, Лаціо врятувався від поразки Пармі – Довбик зберіг високі шанси на ЛЧ.