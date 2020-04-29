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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Головні новини 28 квітня: Франція завершила сезон, Коноплянка розірвав за Україну, жорсткі покарання за "договірняки"

29 квітня 07:00 936 Читать на русском
Головні новини 28 квітня: Франція завершила сезон, Коноплянка розірвав за Україну, жорсткі покарання за "договірняки"
Головні новини футболу 28 квітня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 квітня.

Україна

КДК УАФ присудив серйозні покарання за організацію матчів з фіксованим рахунком. Один клуб офіційно позбавили професіонального статусу, двоє гравців отримали довічний бан. Олександр Севідов подасть апеляцію – тренер шокований 5-річною дискваліфікацією.

Чорноморець може знятись з розіграшу Першої ліги. УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України. Арена Львів має мільйонні борги – стадіон опинився у фінансовій ямі.

Євген Коноплянка ефектно переграв Румунію в FIFA20, відстоюючи честь збірної України – феєрили Роналдо, Зідан і Анрі, забити вдалося навіть собою.

Коронавірус

Франція першою серед топ-чемпіонатів завершила сезон. Ліга 1 має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на Лігу чемпіонів. А от Бундесліга зробила передостанній крок до відновлення сезону – фінальне слово за Меркель. АПЛ також очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру.

УЄФА розглядає несподіваний варіант проведення плей-офф Ліги чемпіонів. Чехія готова до відновлення чемпіонату – оприлюднена офіційна дата. Аргентина завершила футбольний сезон – регламент довелося змінити на два наступні розіграші. Україна та інші європейські чемпіонати отримали від УЄФА дедлайн на відновлення сезону.

Трансфери

Руслан Маліновський зацікавив ще один англійський клуб – українець міг побити рекорд Шевченка. Ліверпуль контактує із зірковим бомбардиром Ліги 1, який забиває на рівні Неймара.

Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері. Каталонці готові попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса.

Помер легендарний британський форвард Майкл Робінсон – він вигравав требл з Ліверпулем.

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