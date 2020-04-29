Головні новини 28 квітня: Франція завершила сезон, Коноплянка розірвав за Україну, жорсткі покарання за "договірняки"

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 квітня.

Україна

КДК УАФ присудив серйозні покарання за організацію матчів з фіксованим рахунком. Один клуб офіційно позбавили професіонального статусу, двоє гравців отримали довічний бан. Олександр Севідов подасть апеляцію – тренер шокований 5-річною дискваліфікацією.

Чорноморець може знятись з розіграшу Першої ліги. УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України. Арена Львів має мільйонні борги – стадіон опинився у фінансовій ямі.

Євген Коноплянка ефектно переграв Румунію в FIFA20, відстоюючи честь збірної України – феєрили Роналдо, Зідан і Анрі, забити вдалося навіть собою.

Коронавірус

Франція першою серед топ-чемпіонатів завершила сезон. Ліга 1 має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на Лігу чемпіонів. А от Бундесліга зробила передостанній крок до відновлення сезону – фінальне слово за Меркель. АПЛ також очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру.

УЄФА розглядає несподіваний варіант проведення плей-офф Ліги чемпіонів. Чехія готова до відновлення чемпіонату – оприлюднена офіційна дата. Аргентина завершила футбольний сезон – регламент довелося змінити на два наступні розіграші. Україна та інші європейські чемпіонати отримали від УЄФА дедлайн на відновлення сезону.

Трансфери

Руслан Маліновський зацікавив ще один англійський клуб – українець міг побити рекорд Шевченка. Ліверпуль контактує із зірковим бомбардиром Ліги 1, який забиває на рівні Неймара.

Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері. Каталонці готові попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса.

Помер легендарний британський форвард Майкл Робінсон – він вигравав требл з Ліверпулем.