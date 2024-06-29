Головні новини 28 червня: заробіток збірної України на Євро, трансфери Яремчука і Шапаренка, календар УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 28 червня.
Євро-2024
"Дімарко вибув, Бастоні належить оцінити": Спаллетті розповів про втрати Італії перед грою зі Швейцарією.
Нагельсманн планує шокуючу ротацію – тренер Німеччини отримав підсилення перед матчем 1/8 фіналу.
Скільки заробила збірна України на Євро-2024 – УЄФА розкрив преміальні для команди Реброва.
Україна і світ
УПЛ 2024/25: визначився календар усіх матчів – відомо, коли відбудуться Класичні.
Яремчук може перебратись до Туреччини – клуби вже домовились, є варіант із учасником Ліги чемпіонів.
УЄФА зганьбився, зробивши гравця збірної України "росіянином" – він народився у Донецьку.
Шапаренка хочуть клуби АПЛ, Серії А та Ла Ліги, але не Лаціо – реальний інтерес є від 16-разового європейського чемпіона.
Копа Амеріка-2024: Уругвай голами зірок Реала, Ліверпуля та Ювентуса розтрощив Болівію, Панама сенсаційно здолала США.
Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу