Євро-2024

"Дімарко вибув, Бастоні належить оцінити": Спаллетті розповів про втрати Італії перед грою зі Швейцарією.

Нагельсманн планує шокуючу ротацію – тренер Німеччини отримав підсилення перед матчем 1/8 фіналу.

Скільки заробила збірна України на Євро-2024 – УЄФА розкрив преміальні для команди Реброва.

Україна і світ

УПЛ 2024/25: визначився календар усіх матчів – відомо, коли відбудуться Класичні.

Яремчук може перебратись до Туреччини – клуби вже домовились, є варіант із учасником Ліги чемпіонів.

УЄФА зганьбився, зробивши гравця збірної України "росіянином" – він народився у Донецьку.

Шапаренка хочуть клуби АПЛ, Серії А та Ла Ліги, але не Лаціо – реальний інтерес є від 16-разового європейського чемпіона.

Копа Амеріка-2024: Уругвай голами зірок Реала, Ліверпуля та Ювентуса розтрощив Болівію, Панама сенсаційно здолала США.

Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу