"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 28 березня 2025 року.

УПЛ

Відбулися два матчі. Інгулець втримав нічию з Вересом, піднявшись з дна турнірної таблиці УПЛ. Полісся здолало ЛНЗ і відірвалось від Кривбаса – гол Крушинського "зіпсував" шедевр Назаренка з кутового.

Ракицький офіційно повернувся у футбол, приєднавшись до Чорноморця.

Світ

Барселоні загрожує технічна поразка в грі з Осасуною через участь травмованої зірки.

Байєр ефектно переміг Бохум, впритул наблизившись до вершини Бундесліги.

Збірна Бразилії офіційно залишилась без тренера – приниження від Аргентини стало останньою краплею.

Українці за кордоном

Лунін офіційно зіграє за Реал у дербі – Куртуа не потрапив навіть до заявки.

Трубін оформив розгромний "кліншит" за Бенфіку – команда українця ділить вершину.

Лунін зацікавив титулований клуб Серії А – українця розглядають як заміну основному воротарю.