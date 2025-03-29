Головні новини 28 березня: топ-збірна звільнила тренера, Ракицький знайшов новий клуб, успіхи Трубіна і Луніна
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 28 березня 2025 року.
УПЛ
Відбулися два матчі. Інгулець втримав нічию з Вересом, піднявшись з дна турнірної таблиці УПЛ. Полісся здолало ЛНЗ і відірвалось від Кривбаса – гол Крушинського "зіпсував" шедевр Назаренка з кутового.
Ракицький офіційно повернувся у футбол, приєднавшись до Чорноморця.
Світ
Барселоні загрожує технічна поразка в грі з Осасуною через участь травмованої зірки.
Байєр ефектно переміг Бохум, впритул наблизившись до вершини Бундесліги.
Збірна Бразилії офіційно залишилась без тренера – приниження від Аргентини стало останньою краплею.
Українці за кордоном
Лунін офіційно зіграє за Реал у дербі – Куртуа не потрапив навіть до заявки.
Трубін оформив розгромний "кліншит" за Бенфіку – команда українця ділить вершину.
Лунін зацікавив титулований клуб Серії А – українця розглядають як заміну основному воротарю.