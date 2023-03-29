Євро-2024

Іспанія зазнала сенсаційної поразки від Шотландії – Мактомінай оформив дубль і вивів "тартанову армію" в лідери групи А.

Хорватія обіграла кривдників Петракова й ділить лідерство з Уельсом, чергова поразка Білорусі.

Грузія розписала нічию з Норвегією – Хвіча на майже рідному стадіоні не забив.

Збірна України

Ротань може повноцінно очолити збірну України – Реброву приписують несподіване рішення.

Збірна України провела 300-й матч в історії, а Руслан Ротань опинився у топ-3 наймолодших тренерів національної команди.

Україна ганебно завершила відбір на Євро U-19 – Іспанія рознесла "синьо-жовтих" з непристойним рахунком.

Україна та світ

2 лідери Шахтаря на вершині, Динамо поза першою трійкою: Transfermarkt назвав найдорожчих гравців УПЛ.

Олександр Петраков втратив першу перемогу на чолі збірної Вірменії – подвиг дебютанта з Баварії був марним.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду.