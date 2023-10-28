Трансфери українців у топ-клуби

Головні вітчизняні таланти користуються попитом серед грандів. Віктора Циганкова сватають на підвищення у Барселону, а за Георгієм Судаковим взагалі черга з 5 клубів.

Суди і український футбол

Андрій Павелко та Ігор Коломойський на чергових засіданнях не змогли позбутися запобіжних заходів. Обидва залишаться в СІЗО.

Борису Кауфману пощастило дещо більше. Власнику Чорноморця замінили тримання під вартою на заставу, яка складає цілком підйомні для нього 150 мільйонів гривень.

Перемоги Довбика, Циганкова та Маліновського

Жирона продовжила свою сенсаційну ходу, ставши лідером Прімери. Артем Довбик провів далеко не найкращий матч, проте знайшлися інші герої. Віктор Циганков отримав кілька хвилин після місячної відстуності через травму.

Виграла і Дженоа Руслана Маліновського. Хавбек збірної України нарешті відзначився дебютною результативною дією за новий клуб.