Кубок України

Відбулися центральні матчі 1/8 фіналу Кубка України. Шахтар і Динамо пройшли далі. Кияни спокійно переграли Маріуполь – головним героєм став Вербіч, який оформив гол+пас. Донеччани напіврезервом розгромили Чорноморець, забивши тричі за 17 хвилин. Ворскла впоралася з Вересом і також пробилася у чвертьфінал.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зійшлися в очному матчі Кубка ліги. Ярмола втратив момент матчу, але його команда все одно влаштувала сенсацію. Вест Хем у серії пенальті вибив Манчестер Сіті – Гвардіола вперше за 5 років вилетів з цього турніру.

Руслан Маліновський у 100-му матчі за Аталанту допоміг переграти Сампдорію. Українець долучився до гола, нервував і хибив – є один тривожний симптом. Андрій Лунін потрапив на радари чемпіона Франції та двох представників Ла Ліги.

Олександр Зубков дебютним дублем допоміг Ференцварошу вийти в 1/8 фіналу Кубка Угорщини. Денис Олійник знову феєрить у Фінляндії – українець голом зупинив чемпіонську ходу КуПСа.

Європа

Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана. Фатальною для нідерландця стала поразка від Райо Вальєкано, після якої каталонці опинилися на 9 місці в Прімері. Відставка трапилася за тиждень до матчу з Динамо в Лізі чемпіонів. Реал, до речі, також не зумів перемогти.

Баварія ганебно вилетіла з Кубка Німеччини, пропустивши 5 від Борусії М. Найкраща команда світу тотально провалилася, а Гладбах дав майстер-клас з нейтралізації мюнхенської машини. Байєр також сенсаційно вилетів з Кубка Німеччини через страшну помилку голкіпера.