Єврокубки

Динамо видряпало нічию в матчі ЛЄ проти АЕКа – дубль Гармаша, 6 голів і драматичний виліт команди Луческу з єврокубків.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад і Фрайбург вийшли у плей-офф – Роналду знову забив Ковалю.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка.

Ліга конференцій: динамівець голом дозволив очолити групу, АЗ ускладнив завдання СК Дніпро-1 – усі результати.

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Географія матчів УПЛ розширюється – проведення гри не потрібно узгоджувати з суперником за однієї умови. КДК УАФ переніс дату засідання щодо бійки Краснікова з Дедишиним.

Збірна України перемогла 7:0 у відборі на Євро-2023 U-17 і пройшла далі – динамівець знову серед героїв.

"Навіть за 50 млн не дзвонитимемо Ахметову": у Шахтарі розповіли про ціну на Мудрика та інтерес Ман Сіті.