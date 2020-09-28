Україна

Донецький Шахтар здобув важку перемогу над Олімпіком, перервавши невдалу серію – відео голів та огляд поєдинку 4-го туру УПЛ.

Луганська Зоря знищила Львів з непристойним рахунком – Гладкий оформив дебютний дубль і увірвався у топ-10 бомбардирів чемпіонату України в історії.

Натомість Десна впевнено переграла Рух у матчі з чотирма голами. Тим часом Колос розписав нічию з Інгульцем у рідних стінах.

Європа

У чемпіонаті Англії Лестер розгромив Манчестер Сіті на Етіхаді – Варді оформив хет-трик, оборона "містян" влаштувала "Привоз". А в Лондоні Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних.

У Ла Лізі Барселона розгромила Вільяреал у дебютному матчі Кумана в Ла Лізі – Фаті затьмарив Мессі. Мадридський Атлетіко феєрією Суареса познущався з Гранади, Севілья вирвала перемогу над Кадісом стараннями інших екс-каталонців.

Мюнхенська Баварія сенсаційно влетіла Хоффенхайму – племінник Хьонесса завдав першої поразки за 9 місяців. Туринський Ювентус у меншості виборов нічию із Ромою завдяки дублю Роналду.

Українці за кордоном

Артем Кравець у дебютному матчі за Коньяспор відзначився дублем та асистом: результативний привіт Динамо з Туреччини – відео дубля українського форварда в місцевій Суперлізі.

У чемпіонаті Бельгії Андерлехт з Михайліченком розписав нічию з Ейпеном, Соболь допоміг Брюгге здобути три очки. Іспанська Барселона підтвердила інтерес до Зінченка та готова підписати українця за однієї умови.