"Футбол 24" презентує дайджест головних подій у світі футболу за п'ятницю, 27 січня.

Україна

Динамо офіційно продовжило контракт з півзахисником, який був одним з найкращих у таборі суперника, та близьке до прощання з Кендзьорою.

Шахтар ефектно вирвав нічию у другому матчі зборів – жахіття захисника, старий герой знову з гольовою дією, дива Трубіна.

Металіст оголосив про призначення нового наставника і з-за кордону.

Світ

Дані Алвес визнав секс з фатальною клубною дівчиною – легенда Барселони хотів зберегти шлюб брехнею.

Роналду знову нарвався на критику тренера Аль-Насра – португалець змарнував ключовий момент.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника.

Українці за кордоном

Аль-Айн Реброва розтрощив суперника і впритул наблизився до топ-3. Андрій Ярмоленко протягом 6 хвилин оформив дубль.

Віктор Коваленко травмувався у матчі Серії А з Болоньєю – відомий лікар озвучив невтішний вердикт українцю.

Сенсаційний трансфер Луніна: партнер Циганкова закрив останню лазівку – авторитетний інсайдер дивується.