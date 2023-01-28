Головні новини 27 січня: сенсаційний трансфер Луніна, феєрія Ярмоленка, мінус турнір для Зінченка
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій у світі футболу за п'ятницю, 27 січня.
Україна
Динамо офіційно продовжило контракт з півзахисником, який був одним з найкращих у таборі суперника, та близьке до прощання з Кендзьорою.
Шахтар ефектно вирвав нічию у другому матчі зборів – жахіття захисника, старий герой знову з гольовою дією, дива Трубіна.
Металіст оголосив про призначення нового наставника і з-за кордону.
Світ
Дані Алвес визнав секс з фатальною клубною дівчиною – легенда Барселони хотів зберегти шлюб брехнею.
Роналду знову нарвався на критику тренера Аль-Насра – португалець змарнував ключовий момент.
Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника.
Українці за кордоном
Аль-Айн Реброва розтрощив суперника і впритул наблизився до топ-3. Андрій Ярмоленко протягом 6 хвилин оформив дубль.
Віктор Коваленко травмувався у матчі Серії А з Болоньєю – відомий лікар озвучив невтішний вердикт українцю.
Сенсаційний трансфер Луніна: партнер Циганкова закрив останню лазівку – авторитетний інсайдер дивується.