Головні новини 27 серпня: Динамо кличе екс-тренера Реала і продає Ваната, Трубін пробився в ЛЧ, чергове дно МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 27 серпня.
Ліга чемпіонів та інші єврокубки
Трубін вийшов у основний етап ЛЧ, вшосте поспіль зігравши без пропущених голів – Бенфіка відправила Моурінью в ЛЄ.
Брюгге знищив Рейнджерс 9:1, Копенгаген скасував казку Шакірі.
Карабах прорвався в основний етап ЛЧ попри поразку в драматичній битві з Ференцварошем.
Визначилися всі учасники основного етапу Ліги чемпіонів: повний список з 36 клубів.
Бранн у більшості розгромив кіпрський АЕК і вперше в історії вийшов у Лігу Європи.
Спарта вистояла в Ризі і вийшла в Лігу конференцій – французькій бригаді арбітрів дісталося.
Ворскла феєрично пройшла далі у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів – хет-трик і повтор погрому трирічної давнини.
Металіст 1925 у матчі з 9 голами поступився Хаммарбю в жіночій Лізі чемпіонів – для овертаймів не вистачило хвилини.
Динамо – Маккабі Т-А: прес-конференція Шовковського – про конфлікт з Ярмоленком, втрату Ваната, Спартак і нового тренера.
Динамо хоче найняти асистента Зідана, майбутнє Шовковського – під сумнівом.
Серветт – Шахтар: прес-конференція Турана – про шанси на Лігу конференцій, травми лідерів і півфінал Євро-2008.
Світ
МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги.
Баварія ледь не осоромилася в Кубку Німеччини – команда третьої ліги оформила камбек, Кейн не реалізував пенальті.
Франція оголосила склад, який зіграє з Україною у відборі ЧС-2026 – без зірки Ліверпуля, 23-річний дебютант.
Сельта у перенесеному матчі розписала бойову нічию з Бетісом – кіпер севільців зганьбився, пропустивши "метелика".
Трансфери
Жирона погодила контракт з Ванатом – відомо, скільки може заробити Динамо.
Колос офіційно оголосив про відхід вінгера збірної України.
Борусія Д офіційно оформила перехід ще одного гравця Челсі.
Барселона відпустила свого воротаря в інший клуб – вона на нього все ще розраховує.
Чемпіон Європи 2020 завершив кар'єру – колишній гравець ПСЖ і Роми емоційно попрощався з футболом.
Українці за кордоном
Трансфер Довбика в іспанський клуб зірвався – спортдир Роми намагається знайти покупця в Англії.
Дискваліфікація Мудрика є "благословенням" для Челсі – джерело назвало дивовижну причину