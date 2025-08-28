Ліга чемпіонів та інші єврокубки

Трубін вийшов у основний етап ЛЧ, вшосте поспіль зігравши без пропущених голів – Бенфіка відправила Моурінью в ЛЄ.

Брюгге знищив Рейнджерс 9:1, Копенгаген скасував казку Шакірі.

Карабах прорвався в основний етап ЛЧ попри поразку в драматичній битві з Ференцварошем.

Визначилися всі учасники основного етапу Ліги чемпіонів: повний список з 36 клубів.

Бранн у більшості розгромив кіпрський АЕК і вперше в історії вийшов у Лігу Європи.

Спарта вистояла в Ризі і вийшла в Лігу конференцій – французькій бригаді арбітрів дісталося.

Ворскла феєрично пройшла далі у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів – хет-трик і повтор погрому трирічної давнини.

Металіст 1925 у матчі з 9 голами поступився Хаммарбю в жіночій Лізі чемпіонів – для овертаймів не вистачило хвилини.

Динамо – Маккабі Т-А: прес-конференція Шовковського – про конфлікт з Ярмоленком, втрату Ваната, Спартак і нового тренера.

Динамо хоче найняти асистента Зідана, майбутнє Шовковського – під сумнівом.

Серветт – Шахтар: прес-конференція Турана – про шанси на Лігу конференцій, травми лідерів і півфінал Євро-2008.

Світ

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги.

Баварія ледь не осоромилася в Кубку Німеччини – команда третьої ліги оформила камбек, Кейн не реалізував пенальті.

Франція оголосила склад, який зіграє з Україною у відборі ЧС-2026 – без зірки Ліверпуля, 23-річний дебютант.

Сельта у перенесеному матчі розписала бойову нічию з Бетісом – кіпер севільців зганьбився, пропустивши "метелика".

Трансфери

Жирона погодила контракт з Ванатом – відомо, скільки може заробити Динамо.

Колос офіційно оголосив про відхід вінгера збірної України.

Борусія Д офіційно оформила перехід ще одного гравця Челсі.

Барселона відпустила свого воротаря в інший клуб – вона на нього все ще розраховує.

Чемпіон Європи 2020 завершив кар'єру – колишній гравець ПСЖ і Роми емоційно попрощався з футболом.

Українці за кордоном

Трансфер Довбика в іспанський клуб зірвався – спортдир Роми намагається знайти покупця в Англії.

Дискваліфікація Мудрика є "благословенням" для Челсі – джерело назвало дивовижну причину