Україна

Динамо не без труднощів здолало Минай. Вашій увазі відеоогляд зустрічі.

У центральному матчі туру зустрічались СК Дніпро-1 та Ворскла. Господарі показали свій найкращий футбол у нинішньому сезоні. Відео 6-ти голів з матчу за посиланням.

Чорноморець ще жодного разу не перемагав вдома у нинішньому сезоні, цього разу кривдниками одеситів стала Десна.

Європа

Руслан Маліновський допоміг Аталанті здобути історичну перемогу над Ювентусом.

Ліверпуль познущався з суперника та наблизився впритул до лідера АПЛ. Арсенал також продовжує набирати оберти у чемпіонаті Англії.

Барселона здобула важливу перемогу у третьому матчі під керівництвом Хаві.

Визначився переможець у Кубку Лібертадорес. У спекотному фіналі зійшлись дві бразильські команди.

Інші новини

Ювентус потрапив під приціл італійської прокуратури, в офісах туринців провели обшуки.

Потенційний тренер Манчестер Юнайтед вже визначився з якими гравцями доведеться попрощатись під час зимового трансферного вікна.

Екс-півзахисник Ліверпуля Максі Родрігес вирішив остаточно повісити бутси на цвях.