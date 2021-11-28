Головні новини 27 листопада: важка перемога Динамо, Маліновський здолав Ювентус, екс-гравець Ліверпуля завершив кар'єру
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 27 листопада.
Україна
Динамо не без труднощів здолало Минай. Вашій увазі відеоогляд зустрічі.
У центральному матчі туру зустрічались СК Дніпро-1 та Ворскла. Господарі показали свій найкращий футбол у нинішньому сезоні. Відео 6-ти голів з матчу за посиланням.
Чорноморець ще жодного разу не перемагав вдома у нинішньому сезоні, цього разу кривдниками одеситів стала Десна.
Європа
Руслан Маліновський допоміг Аталанті здобути історичну перемогу над Ювентусом.
Ліверпуль познущався з суперника та наблизився впритул до лідера АПЛ. Арсенал також продовжує набирати оберти у чемпіонаті Англії.
Барселона здобула важливу перемогу у третьому матчі під керівництвом Хаві.
Визначився переможець у Кубку Лібертадорес. У спекотному фіналі зійшлись дві бразильські команди.
Інші новини
Ювентус потрапив під приціл італійської прокуратури, в офісах туринців провели обшуки.
Потенційний тренер Манчестер Юнайтед вже визначився з якими гравцями доведеться попрощатись під час зимового трансферного вікна.
Екс-півзахисник Ліверпуля Максі Родрігес вирішив остаточно повісити бутси на цвях.