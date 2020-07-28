Головні новини 27 липня: сага з відходом Луческу з Динамо, перші трансфери в АПЛ, Карпати знову втрачають гравців

Україна

Головною подією дня стало повідомлення румунських ЗМІ про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо. Румун начебто прийняв таке рішення через тиск київських ультрас, які негативно сприйняли його призначення. Щоправда, пізніше Ігор Суркіс не підтвердив відставки тренера, заявивши, що в Динамо є наставник. Втім, сам Луческу дав доволі неоднозначну відповідь на запитання щодо свого майбутнього.

Нова сутичка за участю президента Агробізнеса Олега Собуцького. Вже колишній віце-президент УАФ став фігурантом чергового скандалу після матчу Першої ліги проти Волині.

Динамо припинило співпрацю з юним талантом, який зацікавив італійські клуби.

Зоря офіційно призначила нового генерального директора, який замінив на цій посаді Сергія Рафаїлова. До слова, "Футбол 24" взяв інтерв'ю в капітана луганців, який завершив професіональну кар'єру. Також Зоря ризикує втратити тренера – Віктор Скрипник близький до контракту з СК Дніпро-1.

Клуби Першої та Другої ліг висловили недовіру очільнику ПФЛ.

Трансфери

В Англії офіційно відкрилося трансферне вікно – одразу ж пішли перші переходи. Хавбек Ліверпуля Адам Лаллана перебрався у Брайтон, а Ян Вертонген покинув Тоттенхем. Деян Ловрен перебрався в Зеніт.

Карпати продовжують втрачати гравців – цього разу "левів" покинув капітан команди.

Легенда Ліверпуля спробує перехопити трансферну ціль Динамо.

Світ

Півзахисник Барселони Артур відмовляється грати за команду в Лізі чемпіонів та самовільно залишив табір каталонців.

Кіліан Мбаппе не зіграє проти Руслана Маліновського та Ко у чвертьфіналі ЛЧ. Травма залишила форварда ПСЖ поза грою на 3 тижні.

Дмитро Чигринський підписав новий контракт з АЕКом та продовжить грати за грецьку команду щонайменше рік.

Валенсія офіційно отримала нового тренера, який встиг попрацювати в Англії та Росії.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус.