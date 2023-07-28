Україна

Динамо може звільнити Луческу вже за кілька тижнів – Вацко розкрив фатальну умову.

Перша ліга офіційно стартувала: результати дебютних матчів сезону 2023/24

Шахтар зробив красномовний натяк Інтеру, який шкодує грошей на Трубіна. Також донецький клуб розглядає несподівану локацію для проведення матчів Ліги чемпіонів

Ліга конференцій

Ворскла вирвала перемогу над Ділою завдяки шедевру на 90+3 – українці були найкращими в грузинській команді.

Безус оформив перший у кар'єрі хет-трик і приніс Омонії перемогу. Гарматний штрафний від ще одного українця, Коноплянка і Яремчук у ролі глядачів.

Суперник Динамо залишається під питанням, феєричне "українське дербі".

Світ

Бензема феєрично дебютував за Аль-Іттіхад – приніс перемогу, забивши розкішний гол і віддавши асист.

Мілан офіційно підписав переможця Ліги Європи – найдорожчий серед семи новачків "россонері".

Легенда Манчестер Сіті офіційно завершив кар'єру – все через жахливу травму.

Лунін влаштував перфоманс з Манчестер Юнайтед – українець став найкращим у матчі, божевільна бісіклета від Хоселу.