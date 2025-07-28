Головні новини 27 липня: Англія виграла Євро, Забарний став капітаном у Борнмуті, звитяги Барси, Арсенала та МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 27 липня.
Спаринги топ-клубів
Барселона здобула першу перемогу під час турне – Рашфорд оформив передасист, Руні відзначився дебютним голом.
Манчестер Юнайтед завдяки дублю Бруну здобув перемогу – матч англійських команд затьмарив фінал Клубного ЧС-2025.
Зінченко допоміг Арсеналу здобути другу перемогу поспіль – Хаверц оформив дубль асистів.
Трансфери
Захисник Динамо може перейти в Аякс – українець має замінити зірку збірної Нідерландів, яку торгує Челсі.
Шахтар офіційно відпустив свого захисника в Європу.
Довбик потрапив на радари Бешикташа після поразки від Шахтаря – українець має серйозну перевагу в очах екс-тренера МЮ.
Світ
Англія здолала Іспанію, помстилася за чоловіків та захистила титул чемпіонок Європи – такого не було 41 рік.
Українці за кордоном
Забарний став капітаном Борнмута в матчі, який починав на лаві запасних (ФОТО).
Сваток допоміг Остіну здобути перемогу у матчі з 6 голами, Інтер Маямі без Мессі не зумів забити: МЛС.
Сидорчук обрав новий номер у Вестерло на наступний сезон – українець раніше не грав під ним. Щоправда, Сергій провалив дебют сезону – грубі помилки у двох пропущених голах (ВІДЕО).
Українець забив шикарний гол та віддав асист у матчі європейського чемпіонату – арбітр не вгледів взяття воріт (ВІДЕО).