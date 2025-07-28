Спаринги топ-клубів

Барселона здобула першу перемогу під час турне – Рашфорд оформив передасист, Руні відзначився дебютним голом.

Манчестер Юнайтед завдяки дублю Бруну здобув перемогу – матч англійських команд затьмарив фінал Клубного ЧС-2025.

Зінченко допоміг Арсеналу здобути другу перемогу поспіль – Хаверц оформив дубль асистів.

Трансфери

Захисник Динамо може перейти в Аякс – українець має замінити зірку збірної Нідерландів, яку торгує Челсі.

Шахтар офіційно відпустив свого захисника в Європу.

Довбик потрапив на радари Бешикташа після поразки від Шахтаря – українець має серйозну перевагу в очах екс-тренера МЮ.

Світ

Англія здолала Іспанію, помстилася за чоловіків та захистила титул чемпіонок Європи – такого не було 41 рік.

Українці за кордоном

Забарний став капітаном Борнмута в матчі, який починав на лаві запасних (ФОТО).

Сваток допоміг Остіну здобути перемогу у матчі з 6 голами, Інтер Маямі без Мессі не зумів забити: МЛС.

Сидорчук обрав новий номер у Вестерло на наступний сезон – українець раніше не грав під ним. Щоправда, Сергій провалив дебют сезону – грубі помилки у двох пропущених голах (ВІДЕО).

Українець забив шикарний гол та віддав асист у матчі європейського чемпіонату – арбітр не вгледів взяття воріт (ВІДЕО).