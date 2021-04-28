Головні новини 27 квітня: Реал і Челсі зіграли внічию в ЛЧ, Баварія обрала нового тренера, Лунін і Зозуля на порозі змін
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 квітня.
Україна
Хавбек Віталій Буяльський потребує операції – гравець може вибути на тривалий термін. Легендарний Джанлуїджі Буффон може перейти в Динамо – італійський ЗМІ розсекретив п'ять несподіваних претендентів на легенду Ювентуса.
УПЛ назвала претендентів на звання найкращих гравця і тренера квітня – у списках жодного представника Шахтаря. Минай – Шахтар: матч офіційно перенесений у Київ.
Ліга чемпіонів
Мадридський Реал і Челсі не виявили сильнішого в першому півфіналі Ліги чемпіонів – відео голів і огляд поєдинку в Іспанії.
ПСЖ – Манчестер Сіті: Почеттіно назвав гравців, які не допоможуть парижанам перед півфіналом Ліги чемпіонів. Натомість Хосеп Гвардіола готує "безстрашний" план проти Неймара, Мбаппе і компанії.
Інші топ-події
Форвард Роман Зозуля може повернутися в Україну після жахливого сезону Альбасете. Натомість Андрій Лунін може замінити Доннарумму в Мілані.
Мюнхенська Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером із нового сезону. Французький ПСЖ запропонував Мессі контракт на три роки – парижани мають ще кілька козирів.