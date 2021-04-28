Україна

Хавбек Віталій Буяльський потребує операції – гравець може вибути на тривалий термін. Легендарний Джанлуїджі Буффон може перейти в Динамо – італійський ЗМІ розсекретив п'ять несподіваних претендентів на легенду Ювентуса.

УПЛ назвала претендентів на звання найкращих гравця і тренера квітня – у списках жодного представника Шахтаря. Минай – Шахтар: матч офіційно перенесений у Київ.

Ліга чемпіонів

Мадридський Реал і Челсі не виявили сильнішого в першому півфіналі Ліги чемпіонів – відео голів і огляд поєдинку в Іспанії.

ПСЖ – Манчестер Сіті: Почеттіно назвав гравців, які не допоможуть парижанам перед півфіналом Ліги чемпіонів. Натомість Хосеп Гвардіола готує "безстрашний" план проти Неймара, Мбаппе і компанії.

Інші топ-події

Форвард Роман Зозуля може повернутися в Україну після жахливого сезону Альбасете. Натомість Андрій Лунін може замінити Доннарумму в Мілані.

Мюнхенська Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером із нового сезону. Французький ПСЖ запропонував Мессі контракт на три роки – парижани мають ще кілька козирів.