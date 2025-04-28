"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 27 квітня 2025 року.

УПЛ

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм

Ворскла розгромила Верес, покращивши шанси у боротьбі за виживання – три поперечки, Ісенко оформив асист на диво-гол

Колос втратив перемогу над Поліссям в компенсований час після суперечливого рішення VAR

Українці за кордоном

Яремчук поклав черговий м'яч за Олімпіакос – українець оформив гол одразу через 2 хвилини після виходу на заміну

Сікан і Зубков влаштували побоїще в Суперлізі – дебютні 2+1 Данила, гол плюс пас іншого українця

Ігнатенко забив за Слован, але не врятував команду від несподіваної поразки – відео гола.

Степанов продовжив феєричну гольову серію за Байєр – вихід у чвертьфінал підпсувало дебютне безглузде вилучення українця

Екс-голкіпер Динамо віддав гольову передачу і допоміг своєму клубу розбити суперника – відео асиста

Англія

Ліверпуль розгромив Тоттенхем і став чемпіоном Англії – Салах відсвяткував гол у стилі Тотті

Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах врятував нічию з Борнмутом – Забарний помилявся, але міг забити гол

Манчестер Сіті на досвіді переміг Ноттінгем Форест і вийшов у фінал Кубка Англії

Серія А

Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах

Наполі завдяки Мактомінаю пішов у відрив на вершині Серії А, Ретегі повторив рекорд Індзагі, Коваленко програв "фіалкам"

Помер чемпіон світу та дворазовий переможець Ліги чемпіонів – він чотири рази вигравав Серію А