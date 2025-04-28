Головні новини 27 квітня: Динамо врятувалось з Шахтарем, феєрія Зубкова і Сікана, гол Яремчука, Ліверпуль – чемпіон
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 27 квітня 2025 року.
УПЛ
Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм
Ворскла розгромила Верес, покращивши шанси у боротьбі за виживання – три поперечки, Ісенко оформив асист на диво-гол
Колос втратив перемогу над Поліссям в компенсований час після суперечливого рішення VAR
Українці за кордоном
Яремчук поклав черговий м'яч за Олімпіакос – українець оформив гол одразу через 2 хвилини після виходу на заміну
Сікан і Зубков влаштували побоїще в Суперлізі – дебютні 2+1 Данила, гол плюс пас іншого українця
Ігнатенко забив за Слован, але не врятував команду від несподіваної поразки – відео гола.
Степанов продовжив феєричну гольову серію за Байєр – вихід у чвертьфінал підпсувало дебютне безглузде вилучення українця
Екс-голкіпер Динамо віддав гольову передачу і допоміг своєму клубу розбити суперника – відео асиста
Англія
Ліверпуль розгромив Тоттенхем і став чемпіоном Англії – Салах відсвяткував гол у стилі Тотті
Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах врятував нічию з Борнмутом – Забарний помилявся, але міг забити гол
Манчестер Сіті на досвіді переміг Ноттінгем Форест і вийшов у фінал Кубка Англії
Серія А
Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах
Наполі завдяки Мактомінаю пішов у відрив на вершині Серії А, Ретегі повторив рекорд Індзагі, Коваленко програв "фіалкам"
Помер чемпіон світу та дворазовий переможець Ліги чемпіонів – він чотири рази вигравав Серію А