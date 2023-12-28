Україна

Юрій Вернидуб визнаний найкращим тренером УПЛ 2023 року.

Двоє українців потрапили у топ-10 найдосвідченіших молодих захисників світу.

Динамо отримало чергового спаринг-партнера на зимових зборах – суперник з Європи зіграє зі ще одним клубом УПЛ.

Ярослав Ракицький чекає на виклик у збірну України – футболіст готовий заспівати гімн на стадіоні.

Шахтар планує повернути зіркового легіонера – агент гравця розповів подробиці.

Світ

Старання Миколенка не врятували Евертон від поразки Манчестер Сіті – "містяни" повернулися у зону Ліги чемпіонів.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви.

Барселона пафосно анонсувала першого зимового новачка за 60 мільйонів.

Українці за кордоном

Михайло Мудрик оформив четвертий гол за Челсі, відзначившись у воротах Крістал Пелас.

"Це божевілля": Довбик шокував своїх попередників у Жироні – натякають на Барсу з Реалом.

Матвієнко може стати суперником Маліновського і Коваленка в Серії А – зірку Шахтаря хоче чинний чемпіон Італії.

Сергіій Сидорчук і втікач з Динамо потрапили у збірну провальних трансферів – бельгійські вболівальники і ЗМІ озвучили найгірших.

Лунін може стати партнером Мудрика внаслідок обміну між Реалом і Челсі – найбагатший клуб світу також у боротьбі.