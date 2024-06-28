Пристрасті за Євро

Журналіст Ігор Бурбас розірвав інформаційний простір інсайдом про конфлікт у збірній України. Нібито Сергій Ребров мав непорозуміння з лідером команди.

Двоє наших гравців потрапили у збірну розчарувань групового етапу. Не найприємніша участь у нарізці найкращих фінтів третього туру.

Зникнення СК Дніпро-1

Дедалі більше хмар над майбутнім четвертої команди УПЛ. Вже навіть керівництво клубу визнає очевидне.

Чи дадуть Україні замінити СК Дніпро-1 у єврокубках? Прогноз експерта зовсім не радісний.

Трансфери

Динамо нарешті офіційно закрило перехід колумбійського центрбека. Цікаві новачки також у Руха та Полісся.

Не дрімає і Жирона. Каталонці оформили рекордний трансфер нападника, який може замінити Артема Довбика.