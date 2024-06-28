Головні новини 27 червня: трансфер Динамо, погані новини з табору СК Дніпро-1, чутки про конфлікт у збірній України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 27 червня.
Пристрасті за Євро
Журналіст Ігор Бурбас розірвав інформаційний простір інсайдом про конфлікт у збірній України. Нібито Сергій Ребров мав непорозуміння з лідером команди.
Двоє наших гравців потрапили у збірну розчарувань групового етапу. Не найприємніша участь у нарізці найкращих фінтів третього туру.
Зникнення СК Дніпро-1
Дедалі більше хмар над майбутнім четвертої команди УПЛ. Вже навіть керівництво клубу визнає очевидне.
Чи дадуть Україні замінити СК Дніпро-1 у єврокубках? Прогноз експерта зовсім не радісний.
Трансфери
Динамо нарешті офіційно закрило перехід колумбійського центрбека. Цікаві новачки також у Руха та Полісся.
Не дрімає і Жирона. Каталонці оформили рекордний трансфер нападника, який може замінити Артема Довбика.