Збірна України

Національна команда готується до другого матчу в кваліфікації на ЧС-2022. Вже сьогодні зіграємо проти Фінляндії. Доведеться це робити без Андрія Ярмоленка, який уже покинув розташування збірної.

Напередодні передматчеві прес-конференції дали Маркку Канерва та Андрій Шевченко.

Збірна України U-21 не втримала перемогу над Узбекистаном U-21 – "динамівський" гол і чергове покарання зі штрафного

Відбір на ЧС-2022

Сербія розписала бойову нічию з Португалією, оформивши камбек з 0:2 – у Роналду на останніх секундах вкрали гол

Форвард Динамо принизив Ірландію, Мальта ледь не створила героїчний подвиг проти Словаччини. Пашаліч подарував перемогу Хорватії, Білорусь здійснила вражаючий камбек

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Україна та світ

Динамо у товариському матчі розгромило однойменний клуб із Бухареста. Кияни забили супернику три "сухих" м'ячі.

УЄФА призначив дату голосування за зміну формату Ліги чемпіонів та розробив план, як провести цьогорічний фінал з глядачами.

Екс-гравець Динамо і Мілана Каха Каладзе опинився в лікарні з нетиповими проблемами зі здоров'ям

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