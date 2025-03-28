"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 27 березня 2025 року.

Ліга чемпіонів

Челсі здійснив камбек проти Манчестер Сіті в жіночій ЛЧ – за грою спостерігав лише один одноклубник Мудрика.

Барселона повторно розбила віце-чемпіона Німеччини в жіночій ЛЧ – команда відреагувала на поразку в Ель Класіко.

УПЛ

Вернидуб може покинути Кривбас – Вацко розсекретив цікавий пункт контракту.

Кривбас офіційно оголосив про трансфер півзахисника збірної Венесуели.

Українці за кордоном

Лунін може зіграти у двох найближчих матчах Реала – джерело розповіло про стан Куртуа.

Трубін ризикує одночасно випасти зі старту збірної і клубу – тренер Бенфіки втратив "залізну" довіру до українця

Яремчук не переконав Олімпіакос – українець може покинути Грецію попри результативність у останніх матчах.

Українець дебютував в основі клубу з Німеччини – шикарні відгуки за 20 хвилин на полі та заявка на наступний сезон.

Екс-хавбек Динамо, який повернувся з-за океану, оформив черговий гол в Європі – відео взяття воріт від українця.

Світ

Росію можуть повернути в світовий футбол на тлі обстрілів України – Трамп як один з важелів, Ізраїль створює прецедент.

УЄФА завів справу на Мбаппе, Вінісіуса і ще двох гравців Реала за святкування перемоги над Атлетіко в Лізі чемпіонів.

Барселона розгромила Осасуну в трагічному матчі – Флік повторив досягнення легенди, але втратив лідера.

Реал знайшов несподівану заміну Луніну – він вже грав за королівський клуб.

Мессі та Роналду можуть зіграти в одній команді на Клубному чемпіонаті світу.