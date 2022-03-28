Головні новини 27 березня: дві футбольні втрати України на війні з Росією, чемпіонський гол нашого земляка в Європі
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за неділю, 27 березня.
Війна Росії проти України
Україна втратила ще двох героїв, які пов'язані з футболом: загинули колишній гравець Кривбаса у боях за Авдіївку і футболіст ірпінської аматорської команди.
Зеленський у розмові з російськими "ЗМІ" обгрунтував тотальне відсторонення спортсменів з країни-окупанта.
Десна через війну попрощалась з двома футболістами, гравці СК Дніпро-1 роз'їхались Європою.
Діалло, за яким полюють одразу кілька топ-клубів, помітили на тренувальній базі французького клубу. Стали відомі справжні мотиви візиту.
Українці за кордоном
Український хавбек забив чемпіонський гол у Шотландії: команда вийшла у наступний дивізіон.
Колишній воротар Динамо, який неодноразово визнавався найкращим у Європі, домовився про перехід у Металіст.
Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов підписав новий тривалий контракт з угорським клубом.
Ребров зізнався, що Аль-Айн щодня просить його продовжити контракт: відповідь фахівця залежить від долі України.
Інші важливі новини
Ліга чемпіонів може зазнати серйозної зміни формату: два учасники отримають путівки за новим принципом.
Санкції працюють: власник Спартака заявив, що втратив 99% статків через війну. ФІФА знайшла чергового спонсора ЧС-2022.