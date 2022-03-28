Війна Росії проти України

Україна втратила ще двох героїв, які пов'язані з футболом: загинули колишній гравець Кривбаса у боях за Авдіївку і футболіст ірпінської аматорської команди.

Зеленський у розмові з російськими "ЗМІ" обгрунтував тотальне відсторонення спортсменів з країни-окупанта.

Десна через війну попрощалась з двома футболістами, гравці СК Дніпро-1 роз'їхались Європою.

Діалло, за яким полюють одразу кілька топ-клубів, помітили на тренувальній базі французького клубу. Стали відомі справжні мотиви візиту.

Українці за кордоном

Український хавбек забив чемпіонський гол у Шотландії: команда вийшла у наступний дивізіон.

Колишній воротар Динамо, який неодноразово визнавався найкращим у Європі, домовився про перехід у Металіст.

Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов підписав новий тривалий контракт з угорським клубом.

Ребров зізнався, що Аль-Айн щодня просить його продовжити контракт: відповідь фахівця залежить від долі України.

Інші важливі новини

Ліга чемпіонів може зазнати серйозної зміни формату: два учасники отримають путівки за новим принципом.

Санкції працюють: власник Спартака заявив, що втратив 99% статків через війну. ФІФА знайшла чергового спонсора ЧС-2022.