Головні новини 26 жовтня: Україна піднялася в рейтингу ФІФА, Циганков залікував травму, Тоналі офіційно дискваліфікували
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 26 жовтня.
Україна
Збірна України офіційно піднялася у рейтингу ФІФА – відома нова позиція команди Реброва.
Український клуб офіційно зняли з чемпіонату – заява УАФ.
Шахтар проведе товариський матч у Токіо проти клубу з цікавим антидосягненням.
Збірна України з міні-футболу розтрощила Алжир у стартовому матчі чемпіонату світу – екс-гравець УПЛ оформив хет-трик.
Єврокубки
Ліга Європи: Байєр у битві лідерів знищив Карабах, Рома здолала Славію, Шериф Коваля врятувався з Серветтом, Брайтон переміг Аякс, Салах побив рекорд Анрі й допоміг Ліверпулю розгромити Тулузу, фол Таловєрова коштував ЛАСКу очок.
Ліга конференцій: два тенісні розгроми, приниження в групі Зорі, крах кривдника Динамо – усі результати 3-го туру.
Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ достроково вийшов у еліт-раунд завдяки яскравому камбеку на останніх хвилинах.
Світ
Зірка збірної Італії офіційно отримав бан на 10 місяців – не допоможе проти України і залишить клубу дірку на 70 млн.
Легенду Шахтаря запропонували Ювентусу – він готовий грати за копійки.
Тренер Жирони надав нову інформацію щодо стану Циганкова після місячної відсутності.