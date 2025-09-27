Головні новини 26 вересня: успіх Трубіна і Судакова, Ванат ніяк не може виграти, легенда Барси прощається з футболом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 26 вересня.
Україна
Кудрівка здобула вольову перемогу над Епіцентром, піднявшись у топ-6 УПЛ – команда Нагорняка залишилась у зоні вильоту.
Кривбас офіційно оголосив про відхід лідера, який відмовлявся грати в Україні.
Світ
Жирона розписала нічию з Еспаньйолом – Мічел залишається без перемог, Ванат змарнував гольовий момент і ледь не привіз.
Баварія розгромила Вердер – Кейн оформив дубль і встановив новий рекорд результативності в Бундеслізі.
Дембеле знищив Ямаля на "Золотому м’ячі-2025" – став відомий підсумковий розрив між головними фаворитами.
Бускетс оголосив про завершення кар'єри – щемливе відео-прощання легенди Барселони.
Українці за кордоном
Трубін помилився і рятував, Судаков зник проти сенсації – Бенфіка здобула перемогу, за яку соромно.
Довбик може покинути Рому взимку – клуб АПЛ готовий орендувати українця.
Забарний отримав несподіваний шанс зіграти з Барселоною – капітан ПСЖ пропустить топ-матч ЛЧ.