"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 26 вересня.

Україна

Кудрівка здобула вольову перемогу над Епіцентром, піднявшись у топ-6 УПЛ – команда Нагорняка залишилась у зоні вильоту.

Кривбас офіційно оголосив про відхід лідера, який відмовлявся грати в Україні.

Світ

Жирона розписала нічию з Еспаньйолом – Мічел залишається без перемог, Ванат змарнував гольовий момент і ледь не привіз.

Баварія розгромила Вердер – Кейн оформив дубль і встановив новий рекорд результативності в Бундеслізі.

Дембеле знищив Ямаля на "Золотому м’ячі-2025" – став відомий підсумковий розрив між головними фаворитами.

Бускетс оголосив про завершення кар'єри – щемливе відео-прощання легенди Барселони.

Українці за кордоном

Трубін помилився і рятував, Судаков зник проти сенсації – Бенфіка здобула перемогу, за яку соромно.

Довбик може покинути Рому взимку – клуб АПЛ готовий орендувати українця.

Забарний отримав несподіваний шанс зіграти з Барселоною – капітан ПСЖ пропустить топ-матч ЛЧ.