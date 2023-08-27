Україна

Полісся розбило Олександрію завдяки шедеврам лідера молодіжної збірної України та конголезького Мбаппе.

Металіст 1925 обіграв ЛНЗ – друга поспіль перемога харків'ян в УПЛ, зміна тренера новачку не допомогла.

Рух виграв справу проти свого колишнього гравця – хавбек розірвав контракт і перебрався у європейський клуб.

Карпати отримають новачків і відмовилися від легіонера – Маркевич розкрив трансферні плани львів'ян.

Світ

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом, пропустивши двічі до 4-ї хвилини, Евертон без Миколенка знову програв

Мілан завдяки розгрому став лідером Серії А – лінивий дубль Жиру, магія від Тео і Леау, новачок повторив досягнення Шеви.

ФІФА відсторонила президента Федерації футболу Іспанії за скандал із поцілунком.

Байєр завдяки дублю Боніфейса розгромив Борусію М і піднявся на вершину Бундесліги

Українці за кордоном

Арсенал у більшості втратив перемогу над Фулхемом – повноцінне повернення Зінченка, джокери Артети без підтримки.

Тоттенхем спокійно розібрався з Борнмутом – Меддісон ризикнув і став героєм, Забарний з хорошою оцінкою.

Мудрик став найрейтинговішим українським футболістом у FIFA – вінгер Челсі обійшов навіть Шевченка.

Екс-динамівець ефектним голом приніс перемогу, посприявши ідеальним показникам в чемпіонаті.