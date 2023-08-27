Головні новини 26 серпня: Маркевич анонсував нові трансфери Карпат, невдачі українців в АПЛ, досягнення Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 26 серпня.
Україна
Полісся розбило Олександрію завдяки шедеврам лідера молодіжної збірної України та конголезького Мбаппе.
Металіст 1925 обіграв ЛНЗ – друга поспіль перемога харків'ян в УПЛ, зміна тренера новачку не допомогла.
Рух виграв справу проти свого колишнього гравця – хавбек розірвав контракт і перебрався у європейський клуб.
Карпати отримають новачків і відмовилися від легіонера – Маркевич розкрив трансферні плани львів'ян.
Світ
Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом, пропустивши двічі до 4-ї хвилини, Евертон без Миколенка знову програв
Мілан завдяки розгрому став лідером Серії А – лінивий дубль Жиру, магія від Тео і Леау, новачок повторив досягнення Шеви.
ФІФА відсторонила президента Федерації футболу Іспанії за скандал із поцілунком.
Байєр завдяки дублю Боніфейса розгромив Борусію М і піднявся на вершину Бундесліги
Українці за кордоном
Арсенал у більшості втратив перемогу над Фулхемом – повноцінне повернення Зінченка, джокери Артети без підтримки.
Тоттенхем спокійно розібрався з Борнмутом – Меддісон ризикнув і став героєм, Забарний з хорошою оцінкою.
Мудрик став найрейтинговішим українським футболістом у FIFA – вінгер Челсі обійшов навіть Шевченка.
Екс-динамівець ефектним голом приніс перемогу, посприявши ідеальним показникам в чемпіонаті.