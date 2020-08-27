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Головні новини 26 серпня: Динамо отримало потенційних опонентів в ЛЧ, збірна України розпочала підготовку до Ліги націй

07:00 - Читать на русском
Головні новини 26 серпня: Динамо отримало потенційних опонентів в ЛЧ, збірна України розпочала підготовку до Ліги націй
З ким зіграє Динамо в ЛЧ 2020/21 – є 3 варіанти / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 серпня.

Єврокубки

Відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21. За їхніми підсумками визначилися можливі опоненти київського Динамо в наступному раунді. Отже, першим суперником команди Мірчі Луческу стане хтось із трійки АЗ (Нідерланди)/ПАОК (Греція)/Рапід (Австрія). Жеребкування пройде 31 серпня, а матчі заплановані на 15-16 вересня.

Динамо Брест з Артемом Мілевським пройшло в наступний раунд, а Ференцварош Сергія Реброва доволі несподівано вибив Селтік – всі результати ігрового дня у Лізі чемпіонів.

Україна

"Футбол 24" зібрав вогняну реакцію соцмереж, а також дізнався думку експерта про перемогу Динамо над Шахтарем в Суперкубку України-2020.

Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. Частина команди вже зібралася в Харкові. Андрій Шевченко викликав одного новачка, а також зіткнувся з доволі серйозними втратами. Увечері національна команда вже провела перше тренування.

Оновлений Кривбас виграв свій перший офіційний матч і пройшов далі в Кубку України. Цікаво, що через затримку Володимира Зеленського початок гри був відкладений на 50 хвилин.

Трансфери

Челсі офіційно підписав Бена Чілвела. Лестер отримав за гравця збірної Англії близько 50 млн фунтів. Це вже третій топ-трансфер лондонців у поточне міжсезоння після Тімо Вернера і Хакіма Зієша.

Ліонель Мессі веде перемовини з Манчестер Сіті. Аргентинець остаточно вирішив розірвати контракт з Барселоною, який розрахований до літа наступного року. До слова, каталонці знайшли у тому ж Ман Сіті заміну для Луїса Суареса, а ще презентували чергового новачка.

Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес Динамо до бразильця з Туреччини, а також окреслив перспективи Дениса Гармаша і Жерсона Родрігеса.

blog_ava
Шахтар оголосив міні-відпустку після поразки від Динамо у Суперкубку України
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