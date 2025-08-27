Україна

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти.

Заявка збірної України U-21 на стартовий матч відбору до Євро-2027 – є Степанов і гравці з топ-чемпіонатів.

Динамо підписало контракт з новим тренером – він працював у європейських клубах та вигравав чемпіонат. Також кияни дозаявили 11 футболістів на сезон УПЛ.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма.

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті.

Трансфери

Екс-капітан Реала офіційно став підопічним тен Хага.

Бенфіка зробила пропозицію щодо Судакова – клуб Трубіна намагається збити ціну.

Борусія Д офіційно викупила молодого таланта з Челсі.

Українці за кордоном

На матчі ПСЖ вигнали військового за український прапор: "Забарний в заявці, а вони ніби вперше чують про нашу країну".

Циганков загадково пропустив тренування Жирони – каталонці після 1:8 на старті продають лідера в АПЛ.

Екс-форвард Динамо був визнаний найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Італії: "З таким виступом це міг бути лише він".