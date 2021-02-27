Динамо і Шахтар отримали суперників у 1/8 Ліги Європи

Ліга Європи

Головною подією дня став другий за рангом єврокубок. Відбулося жеребкування 1/8 фіналу: Динамо зіграє проти Вільяреала, а Шахтар – проти Роми.

УЄФА оперативно оголосив точні дати й час усіх матчів.

Перемоги наших грандів у попередньому раунді значно покращили позиції України у таблиці коефіцієнтів.

Сирота потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи – дебютант Динамо склав компанію зіркам Тоттенхема і Арсенала

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс став найкращим бомбардиром українських клубів у Лізі Європи.

Україна та світ

Роман Яремчук таємно підписав новий контракт з Гентом. Це має вплинути на його трансфер у більш статусний клуб.

Наставник Вест Хема Девід Мойєс перед матчем проти Манчестер Сіті розповів про стан здоров'я Андрія Ярмоленка.

Серхіо Рамос змінив риторику у переговорах з Реалом щодо нового контракту. Остаточне рішення очікується незабаром.

Марсель офіційного призначив Хорхе Сампаолі головним тренером. В цей жедень провансальці змінили президента клубу.

Ексклюзиви "Футбол 24"

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