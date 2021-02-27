Головні новини 26 лютого: Динамо і Шахтар із суперниками в 1/8 ЛЄ, Україна наблизилася до мрії у таблиці коефіцієнтів
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 26 лютого.
Ліга Європи
Головною подією дня став другий за рангом єврокубок. Відбулося жеребкування 1/8 фіналу: Динамо зіграє проти Вільяреала, а Шахтар – проти Роми.
УЄФА оперативно оголосив точні дати й час усіх матчів.
Перемоги наших грандів у попередньому раунді значно покращили позиції України у таблиці коефіцієнтів.
Сирота потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи – дебютант Динамо склав компанію зіркам Тоттенхема і Арсенала
Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс став найкращим бомбардиром українських клубів у Лізі Європи.
Україна та світ
Роман Яремчук таємно підписав новий контракт з Гентом. Це має вплинути на його трансфер у більш статусний клуб.
Наставник Вест Хема Девід Мойєс перед матчем проти Манчестер Сіті розповів про стан здоров'я Андрія Ярмоленка.
Серхіо Рамос змінив риторику у переговорах з Реалом щодо нового контракту. Остаточне рішення очікується незабаром.
Марсель офіційного призначив Хорхе Сампаолі головним тренером. В цей жедень провансальці змінили президента клубу.
Ексклюзиви "Футбол 24"
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"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки
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Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду