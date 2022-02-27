Війна Росії проти України

Збірна Польщі вирішила не грати проти Росії у відборі на ЧС-2022 – не лякає навіть можлива технічна поразка. Команди Чехії та Швеції вирішили приєднатися до бойкоту.

Легіонери Динамо та Шахтаря зуміли вирватися з Києва і прямують за кордон. Брати Суркіси також покинули столицю, але нібито вирішили залишитися в Україні.

Евертон зворушливо підтримав Україну після нападу росіян. Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем і не могли стримати сліз.

Російська ракета влучила у помешкання колишнього очільника Говерли Олександра Шуфрича.

Лунін займається волонтерством для України. Юрій Вернидуб залишив Молдову і повернувся на Батьківщину.

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Збірна України зможе проводити домашні матчі в Польщі, поки не отримає дозвіл знову грати на своїй території.

Манчестер Сіті не без скандалу здолав Евертон – підтримка України і сльози Зінченка з Миколенком стали подією матчу.

Баварія обіграла Айнтрахт, але головне – це підтримка України. Лєвандовскі вийшов із капітанською пов'язкою в кольорах нашого прапора, Путіну також дісталося.