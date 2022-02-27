Головні новини 26 лютого: Абрамович втратив Челсі, Зінченко та Миколенко в епіцентрі підтримки для України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 26 лютого.
Війна Росії проти України
Збірна Польщі вирішила не грати проти Росії у відборі на ЧС-2022 – не лякає навіть можлива технічна поразка. Команди Чехії та Швеції вирішили приєднатися до бойкоту.
Легіонери Динамо та Шахтаря зуміли вирватися з Києва і прямують за кордон. Брати Суркіси також покинули столицю, але нібито вирішили залишитися в Україні.
Евертон зворушливо підтримав Україну після нападу росіян. Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем і не могли стримати сліз.
Російська ракета влучила у помешкання колишнього очільника Говерли Олександра Шуфрича.
Лунін займається волонтерством для України. Юрій Вернидуб залишив Молдову і повернувся на Батьківщину.
Інші топ-новини
Російський власник Челсі Роман Абрамович офіційно втратив контроль над лондонським клубом.
УЄФА розриває багатомільйонний контракт з російським Газпромом.
Збірна України зможе проводити домашні матчі в Польщі, поки не отримає дозвіл знову грати на своїй території.
Манчестер Сіті не без скандалу здолав Евертон – підтримка України і сльози Зінченка з Миколенком стали подією матчу.
Баварія обіграла Айнтрахт, але головне – це підтримка України. Лєвандовскі вийшов із капітанською пов'язкою в кольорах нашого прапора, Путіну також дісталося.