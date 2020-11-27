Ліга Європи

Зоря здобула першу перемогу в поточній Лізі Європи. Луганці взяли реванш в АЕКа, розгромивши грецьку команду на виїзді. Вирішальним стало вилучення Євгена Шахова на старті другого тайму – український легіонер АЕКа зламав гру та зробив Зорі грандіозний подарунок. Шанси на плей-офф примарні, але вони є. Віктор Скрипник оцінив гру підопічних.

В іншому матчі цієї групи Лестер вирвав нічию у перестрілці з Брагою. Паулу Фонсека достроково вивів Рому в плей-офф Ліги Європи, Рейнджерс втратили перемогу над Бенфікою, Арсенал розгромив Мольде, а Мілан не втримав звитягу над Ліллем. Тоттенхем забив шедевральний гол майже з центра поля, та й взагалі день подарував зливу ефектних голів.

Прощання з Дієго Марадоною

Напередодні помер легендарний аргентинець. Стали відомі останні слова Марадони перед смертю. Стадіон Наполі хочуть перейменувати на честь Дієго. Фанати клубу красиво вшанували пам'ять своєї легенди.

Весь день аргентинці та прихильники великого футболіста з інших країн проводжали його на той світ – на вулицях Буенос-Айреса виникли сутички з пораненими. Марадона нібито заповідав бальзамувати та експонувати своє тіло, але його все ж поховали на кладовищі.

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону.

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