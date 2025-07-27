УПЛ

Різник зацікавив англійський клуб з українцем у складі – Шахтар отримав запит щодо умов трансферу.

Екс-хавбек Динамо офіційно знайшов нову команду в Європі – попередній клуб має заборгованість перед українцем.

ЛНЗ креативно оголосив про перехід нігерійського вінгера – новачка охрестили джокером.

Динамо додало в заявку вісім гравців перед стартом УПЛ.

Чемпіонат України офіційно почався – результат стартового матчу Другої ліги.

Кубок України: УАФ оновила регламент турніру щодо стадіонів – для клубів УПЛ виняткове правило.

Полісся стартувало із впевненої перемоги в Другій лізі, дубль Волошина допоміг розгромити Атлет, битва двох Нив.

Верес взяв реванш у Руха у другому спарингу за день, а Колос здобув перемоги у двох спарингах за день – впевнені 6:0 перед стартом УПЛ.

Українці за кордоном

Трубін позбавив Моурінью трофея – українець відзначився благородним жестом (ВІДЕО).

Де Дзербі здобув перемогу над Циганковим та Крапивцовим – українець пропустив з пенальті (ВІДЕО).

Забарний ризикує не перейти в ПСЖ – Динамо стає на заваді переїзду українця в Париж.

Чеберко та Смоляков не врятували свої команди від поразок, Монреаль Синчука оформив камбек – українці в МЛС.

Світ

Дьокереш офіційно став гравцем Арсенала – Спортінг оголосив суму трансферу.

Наполі офіційно підписав одного з найкращих воротарів Серії А – минулого сезону він відбив 4 пенальті.

Легенда Ліги 1 у віці 34 років вперше перейшов в АПЛ.

Реал може оформити трансфер Холанда – для цього доведеться продати зірку за 200 мільйонів.