Головні новини 26 липня: Різника хочуть в Англії, Трубін бив Моурінью, екс-хавбек Динамо змінив команду в Європі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 26 липня.
УПЛ
Різник зацікавив англійський клуб з українцем у складі – Шахтар отримав запит щодо умов трансферу.
Екс-хавбек Динамо офіційно знайшов нову команду в Європі – попередній клуб має заборгованість перед українцем.
ЛНЗ креативно оголосив про перехід нігерійського вінгера – новачка охрестили джокером.
Динамо додало в заявку вісім гравців перед стартом УПЛ.
Чемпіонат України офіційно почався – результат стартового матчу Другої ліги.
Кубок України: УАФ оновила регламент турніру щодо стадіонів – для клубів УПЛ виняткове правило.
Полісся стартувало із впевненої перемоги в Другій лізі, дубль Волошина допоміг розгромити Атлет, битва двох Нив.
Верес взяв реванш у Руха у другому спарингу за день, а Колос здобув перемоги у двох спарингах за день – впевнені 6:0 перед стартом УПЛ.
Українці за кордоном
Трубін позбавив Моурінью трофея – українець відзначився благородним жестом (ВІДЕО).
Де Дзербі здобув перемогу над Циганковим та Крапивцовим – українець пропустив з пенальті (ВІДЕО).
Забарний ризикує не перейти в ПСЖ – Динамо стає на заваді переїзду українця в Париж.
Чеберко та Смоляков не врятували свої команди від поразок, Монреаль Синчука оформив камбек – українці в МЛС.
Світ
Дьокереш офіційно став гравцем Арсенала – Спортінг оголосив суму трансферу.
Наполі офіційно підписав одного з найкращих воротарів Серії А – минулого сезону він відбив 4 пенальті.
Легенда Ліги 1 у віці 34 років вперше перейшов в АПЛ.
Реал може оформити трансфер Холанда – для цього доведеться продати зірку за 200 мільйонів.