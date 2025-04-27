"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 26 квітня 2025 року.

Україна

Гравці Динамо та Шахтаря побилися прямо на полі – шалене Класичне U-19 з п'ятьма вилученнями.

Карпати продовжили безпрограшну серію до 8 матчів, розписавши нічию з Оболонню – Невеш врятував Лупашка від поразки.

Кривбас сенсаційно втратив очки з ЛНЗ – команда Григорчука продовжує віддалятися від зони вильоту.

Рух заслужено переміг Чорноморець – одесити не змогли покинути зону вильоту.

Довбик дізнався долю на матч проти Інтера – Рома оголосила заявку гру з лідером Серії А.

Таловєров повернувся після травми і віддав неймовірний асист – відео результативної дії захисника збірної України.

Металіст 1925 на шляху до УПЛ, Прикарпаття перемагає, Поділля та Діназ розійшлись миром: Перша ліга.

Світ

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами.

Байєр не дозволив Баварії достроково забрати Салатницю, Айнтрахт знищив РБ Лейпциг, Борусія Д за крок від Ліги чемпіонів.

Крістал Пелас вийшов у фінал Кубка Англії, розгромивши Астон Віллу на Вемблі – Сарр оформив дубль і віддав асист.

Челсі дотиснув Евертон і повернувся в зону ЛЧ – Миколенко пережив жахливе зіткнення, перший гол транжири у 2025 році.

Ньюкасл розгромив Іпсвіч і закрив битву за виживання, фіаско Варді не вплинуло на крах Лестера, Вест Хем втримався в АПЛ.

"Голлівудський" клуб втретє поспіль піднявся у класі – команда встановила історичне досягнення в Англії.

Селтік офіційно став чемпіоном Шотландії – вони зрівнялися за кількістю титулів з найлютішим ворогом.

Екс-гравець Челсі завершив кар'єру та вступив до французької армії – він готовий відправитися до України.