Головні новини 26 квітня: бійка між гравцями Динамо та Шахтаря, екс-кіпер Челсі став солдатом і готовий зупиняти Росію
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 26 квітня 2025 року.
Україна
Гравці Динамо та Шахтаря побилися прямо на полі – шалене Класичне U-19 з п'ятьма вилученнями.
Карпати продовжили безпрограшну серію до 8 матчів, розписавши нічию з Оболонню – Невеш врятував Лупашка від поразки.
Кривбас сенсаційно втратив очки з ЛНЗ – команда Григорчука продовжує віддалятися від зони вильоту.
Рух заслужено переміг Чорноморець – одесити не змогли покинути зону вильоту.
Довбик дізнався долю на матч проти Інтера – Рома оголосила заявку гру з лідером Серії А.
Таловєров повернувся після травми і віддав неймовірний асист – відео результативної дії захисника збірної України.
Металіст 1925 на шляху до УПЛ, Прикарпаття перемагає, Поділля та Діназ розійшлись миром: Перша ліга.
Світ
Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами.
Байєр не дозволив Баварії достроково забрати Салатницю, Айнтрахт знищив РБ Лейпциг, Борусія Д за крок від Ліги чемпіонів.
Крістал Пелас вийшов у фінал Кубка Англії, розгромивши Астон Віллу на Вемблі – Сарр оформив дубль і віддав асист.
Челсі дотиснув Евертон і повернувся в зону ЛЧ – Миколенко пережив жахливе зіткнення, перший гол транжири у 2025 році.
Ньюкасл розгромив Іпсвіч і закрив битву за виживання, фіаско Варді не вплинуло на крах Лестера, Вест Хем втримався в АПЛ.
"Голлівудський" клуб втретє поспіль піднявся у класі – команда встановила історичне досягнення в Англії.
Селтік офіційно став чемпіоном Шотландії – вони зрівнялися за кількістю титулів з найлютішим ворогом.
Екс-гравець Челсі завершив кар'єру та вступив до французької армії – він готовий відправитися до України.