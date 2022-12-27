"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 грудня 2022 року. Мудрик дуже хоче в Арсенал, Гакпо переходить у Ліверпуль, Зінченко і Миколенко по-різному відновили для себе АПЛ 2022/23.

Трансфери

Арсенал зробив Шахтарю офіційну пропозицію щодо Мудрика. Сума дуже пристойна – першим розповів Ігор Циганик. Фабріціо Романо уточнив, що йдеться про 40+20 мільйонів євро за українця. Це суттєво менше, ніж Михайла оцінює донецький клуб. Цікаво, що Мудрик і Срна схвально відреагували в соцмережах на останні новини щодо наближення трансферу 21-річного вінгера.

ПСВ провернув рекордний трансфер в історії вартістю приблизно 50 млн євро, не враховуючи усіх можливих бонусів. Гакпо переходить у Ліверпуль, Циганков – одна з потенційних замін, переконують у Нідерландах. Здавалося, шо один із найкращих бомбардирів ЧС-2022 близький до Манчестер Юнайтед, але інша "червона" команда блискавично поцупила трансферну ціль Еріка Тен Хага.

"Роналду їде до Саудівської Аравії": Ердоган підтвердив сенсаційний трансфер. Кріштіану може не лише продовжити кар'єру, отримавши найбільший контракт, а й посприяти проведенню Чемпіонату світу в цій країні.

Україна

Україна, Іспанія і Португалія подали заявку на проведення ЧС-2030. Через кілька місяців після оголошення подібних намірів 3 країни спільно висунули свою кандидатуру на проведення Мундіалю, який відбудеться за 8 років.

Збірна України наступний збір проведе з новим штабом. Ігор Бурбас оприлюднив інсайд про дилему Реброва і долю Петракова.

АПЛ

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