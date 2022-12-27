Головні новини 26 грудня: Манчестер Сіті обіграв Лестер, Вест Хем знову звернув увагу на Матвієнка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 26 грудня.
Україна
Роберто Де Дзербі обрав трійку найкращих гравців чемпіонату України, включивши двох зірок Динамо.
Юрченко офіційно підтвердив відхід з Десни – хавбек категорично оцінив можливість повернення.
"Могли нам забити десять": ексклюзив Джулая із Колрейна – тут пам’ятають Динамо, смак горілки і хочуть зіграти знову
Світ
Лісабонська Бенфіка шукає нового головного тренера. Одним із кандидатів став Паулу Фонсека.
Манчестер Сіті переграв Лестер у фантастичній перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко провів повний матч
Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном
Трансфери
Миколенко в Евертон: топ-інсайдер анонсував офіційне оголошення переходу захисника Динамо
Одним із перших трансферів Андрія Шевченка в Дженоа повинен стати перехід Міранчука. Тим часом український тренер передав керівництву список гравців, з якими потрібно попрощатися.
Екс-голкіпер Динамо може оформити сенсаційне повернення в Європу – іменитий клуб розглядає українця як порятунок
Вест Хем знову звернув увагу на Матвієнка – захисник Шахтаря є альтернативою зірці Манчестер Сіті