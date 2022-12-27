Україна

Роберто Де Дзербі обрав трійку найкращих гравців чемпіонату України, включивши двох зірок Динамо.

Юрченко офіційно підтвердив відхід з Десни – хавбек категорично оцінив можливість повернення.

"Могли нам забити десять": ексклюзив Джулая із Колрейна – тут пам’ятають Динамо, смак горілки і хочуть зіграти знову

Світ

Лісабонська Бенфіка шукає нового головного тренера. Одним із кандидатів став Паулу Фонсека.

Манчестер Сіті переграв Лестер у фантастичній перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко провів повний матч

Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном

Трансфери

Миколенко в Евертон: топ-інсайдер анонсував офіційне оголошення переходу захисника Динамо

Одним із перших трансферів Андрія Шевченка в Дженоа повинен стати перехід Міранчука. Тим часом український тренер передав керівництву список гравців, з якими потрібно попрощатися.

Екс-голкіпер Динамо може оформити сенсаційне повернення в Європу – іменитий клуб розглядає українця як порятунок

Вест Хем знову звернув увагу на Матвієнка – захисник Шахтаря є альтернативою зірці Манчестер Сіті