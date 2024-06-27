Збірна України

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії. У грі були цікаві ідеї та велике бажання, але збірна пережила історичну невдачу. Румунія вперше виграла групу Євро, розписавши нічию зі Словаччиною – скандальний пенальті вибив Україну. Сергій Ребров прокоментував виліт.

Чемпіонат Європи

Визначилися всі пари 1/8 фіналу – сформовано сітку плей-офф. Грузія побила Португалію, вийшла в плей-офф Євро-2024, розкрила темну сторону Роналду та відправила Угорщину додому. Туреччина прорвалась в 1/8 фіналу – Чалханоглу й Тосун дотиснули Чехію.

Трансфери наших

Роман Григорчук офіційно покинув Чорноморець та знайшов новий клуб за кордоном. Шахтар оформив другий літній трансфер, підписавши захисника африканської збірної. Шахтар офіційно відпустив "легіонера-примару" до екс-клубу Довбика. Полісся продовжило розграбування СК Дніпро-1, підписавши ще одного лідера дніпрян.