Збірні України

Україна з рахунком 9:2 розбила Чорногорію у першому матчі відбору на Євро U-19 з футзалу.

Тренер футбольної збірної України відповів критикам після прикрого фіаско з Бельгією.

Ліга чемпіонів

Лідер Реала повернувся до тренувань перед матчами з Арсеналом у Лізі чемпіонів – він не грав з минулого року.

Баварія офіційно підтвердила травми двох лідерів перед ЛЧ – провалений трансфер Реала пропустить півроку.

Жіноча ЛЧ: Реал скопіював провал збірної України і вилетів від Арсенала, Ліон розтоптав Баварію 6:1.

Світ

Аргентина без Мессі розбила Бразилію – одноклубник Мудрика оформив гол+асист: відбір до ЧС-2026. Звичайно, латиноамериканська класика не минула без скандалів. Рафінья спровокував бійку під час матчу – лідера Барселони довелося відтягувати від суперників. "А ти – нуль": одноклубник Довбика принизив лідера Реала під час матчу Аргентини і Бразилії.

Екс-тренера Португалії звільнили після перемоги у матчі відбору до ЧС-2026 – він виводив Роналду і Ко в півфінал Євро.

ФІФА офіційно розкрила суми призових за участь у Клубному ЧС – переможець отримає шалений гонорар.

Українці за кордоном

Лунін проти Куртуа: в Іспанії оцінили стан бельгійця після України й шанси Андрія зіграти з колишнім клубом. Капітан збірної України отримав травму і пропустить тривалий термін – відомі подробиці.

Циганков поклав гол-красень після повернення зі збірної – Жирона поділилася відео шедеврального удару.