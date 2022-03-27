Війна України проти Росії

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко з дружиною Інною в Лондоні взяли участь у марші на підтримку України.

Футболіст аматорського клубу та його батьки були викрадені російськими окупантами на Київщині. Наразі доля сім'ї невідома.

Барселона вже почала підраховувати свої збитки через війну в Україні. Президент каталонців Жоан Лапорта розкрив суть проблем.

Відомий ультрас Дніпра загинув у боях під Києвом. Хлопець, який пройшов Донбас, згодом працював у Міністерстві у справах ветеранів. Йому було всього 25.

Україна та світ

Роберто Де Дзербі готовий повернутися до Шахтаря. Для цього у фахівця є по суті лише одна важлива умова. Водночас наставник "гірників" сенсаційно опинився в списку кандидатів на крісло головного тренера Італії. Тут усе залежить від Манчіні.

Молодіжна команда Динамо тріумфально провела перший матч після початку повномасштабної війни. Суркіс погодився продати Цітаішвілі. Де Пена близький до переходу у чемпіонат Бразилії.

Нідерланди у матчі з шістьма забитими м'ячами здолали Данію – Еріксен повернувся в збірну й відзначився голом.

Англія здобула вольову звитягу над Швейцарією – Кейн забив переможний гол і став другим бомбардиром в історії збірної.

Українці за кордоном

Реал вирішив попрощатися з низкою непотрібних футболістів, але Андрія Луніна в списку немає. Українець отримає можливість самотужки ухвалити рішення щодо свого майбутнього.

Трансфери: Денис Безбородько перебрався в чемпіонат Угорщини, Владислав Кочергін оформив повноцінний перехід в Екстраклясу, а Роберт Гегедош вирушив у другий польський дивізіон.

Слідом за Катериною Монзуль ще одна українська арбітриня відновить роботу на матчах у Європі. Марина Стрілецька отримала запрошення із Швейцарії.