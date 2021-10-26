Україна

ЧС-2022: Збірна України оприлюднила заявку на вирішальний матч відбору – Маліновський, Гармаш і Коваленко в обоймі. Гармаш on fire: підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих гравця та тренера туру. Луганська Зоря не стане викуповувати Сайядманеша – "винні" Динамо та Шахтар.

Європа

Мадридський Реал втратив хавбека на матч з Шахтарем. Голкіпер Тібо Куртуа отримав пошкодження в Ель Класіко, але Луніну радіти рано.

Динамо – Барселона: Педрі пропустить і матч у Києві. Натомість Усман Дембеле повернувся в загальну групу каталонців.

"Де зараз ті, хто повинен просити вибачення?": Куман отримав ультиматум перед фіналом у Києві, або Як Пеп допоміг Реалу. Фіаско імені Сульшера, хворобливе Ель Класіко з ідеальним трансфером Реала та лихі "Люди в чорному" – огляд вікенду.

Українці за кордоном

Хавбек Дмитро Гречишкін дебютним голом приніс перемогу в чемпіонаті Туреччини. Півзахисник збірної Ігор Харатін отримав нового тренера після тривалої серії поразок Легії.

"Проблема Безуса залишається": наставник Гента неоднозначно оцінив гру українця попри його гол. Екс-оборонець Шахтаря Ярослав Ракицький двома асистами долучився до знущання над Спартаком.