Україна

Кривбас дізнався офіційний вердикт УАФ після скандального матчу в Кубку України.

Динамо переманило голкіпера Шахтаря – він замінить гравця, який приніс киянам чемпіонство.

Світ

Відбулись решта матчів Ліги Європи: Астон Вілла здолала Болонью з фіаско форварда збірної Англії, порятунок екс-команди Реброва і бліцкриг кривдника Шахтаря.

УЄФА близький до відсторонення збірної Ізраїлю від міжнародних турнірів, але ФІФА має іншу позицію через близькі стосунки Інфантіно з Трампом.

Барселона у важкому матчі дотиснула Ов'єдо – воротар повторив легендарний ляп Шовковського, заміни Фліка перевернули гру

Українці за кордоном

Суперзірка Реала закликав Луніна піти з клубу – джерело назвало причину.

"Зінченко пережив важкий вечір": українець нарвався на жорстку критику англійських ЗМІ через виступ в матчі Ліги Європи проти Бетіса. Судакову ж в Португалії співають дифірамби, називаючи "унікальним гравцем Бенфіки".

Циганков і Ванат залишились без зіркового партнера, який через чергову травму вибув до кінця сезону.