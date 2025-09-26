Головні новини 25 вересня: визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка України, суперечки ФІФА та УЄФА щодо бану Ізраїлю
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 25 вересня.
Україна
Кривбас дізнався офіційний вердикт УАФ після скандального матчу в Кубку України.
Динамо переманило голкіпера Шахтаря – він замінить гравця, який приніс киянам чемпіонство.
Світ
Відбулись решта матчів Ліги Європи: Астон Вілла здолала Болонью з фіаско форварда збірної Англії, порятунок екс-команди Реброва і бліцкриг кривдника Шахтаря.
УЄФА близький до відсторонення збірної Ізраїлю від міжнародних турнірів, але ФІФА має іншу позицію через близькі стосунки Інфантіно з Трампом.
Барселона у важкому матчі дотиснула Ов'єдо – воротар повторив легендарний ляп Шовковського, заміни Фліка перевернули гру
Українці за кордоном
Суперзірка Реала закликав Луніна піти з клубу – джерело назвало причину.
"Зінченко пережив важкий вечір": українець нарвався на жорстку критику англійських ЗМІ через виступ в матчі Ліги Європи проти Бетіса. Судакову ж в Португалії співають дифірамби, називаючи "унікальним гравцем Бенфіки".
Циганков і Ванат залишились без зіркового партнера, який через чергову травму вибув до кінця сезону.