Головні новини 26 січня: Шахтар не зумів переграти Войводину, епічне римське Дербі, смерть Кобі Браянта

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 січня.

Україна

Шахтар провів черговий спаринг, цього разу суперником "гірників" стала сербська Войводина, яка дала достойний бій донецькому клубу. Можете в цьому переконатись у відеоогляді матчу.

Динамо більше не підписуватиме нових гравців під час нинішнього трансферного вікна. Відомі причини такого рішення.

Черговий український футболіст потрапив у скандал через відвідування окупованого Криму. У клубі пообіцяли розібратись в ситуації.

Європа/Світ

В Кубку Англії Манчестер Сіті розгромив Фулхем, Манчестер Юнайтед знищив Транмер Роверс. Невдача спіткала лише Ліверпуль, який не зміг обіграти свого скромного суперника.

Дербі Роми та Лаціо не виявило переможця, але гра не розчарувала вболівальників. Відеоогляд матчу за посиланням. Також несподіваним результатом завершилось протистояння Наполі та Ювентуса.

Колишній баскетболіст Кобі Браянт трагічно загинув у авіакатастрофі. Легенда НБА мав багато друзів серед знаменитих представників футбольного світу, Андрій Шевченко одним з перших відреагував на трагедію.

Українці за кордоном

Андрій Лунін провів непоганий матч за Ов'єдо. Українець сейвами не залишив свою команду без очок.

Натомість форвард Альбасете Роман Зозуля не зумів врятувати свою команду від поразки. Але для українця також є хороші новини – тренер СК Дніпро-1 заявив, що клуб завжди буде радий прийняти Романа у себе.