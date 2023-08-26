Україна

Україна опустилася на два місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА – конкуренти розривають, попереду серйозні втрати.

Карпати розгромили Металіст і захопили лідерство в Першій лізі. Кіпер харків'ян пустив "метелика" у тригодинному матчі

ДБР викрило схему фіктивного зарахування футболістів Прикарпаття на військову службу – у клубі відреагували.

ЛНЗ оголосив про призначення в. о. головного тренера – раніше у клуб сватали іноземного фахівц. Вочевидь,доведеться почекати.

"Динамо грало проти збірної Африки": Луческу здивував заявою після поразки від Бешикташа. Вона викликала резонанс – тренера Динамо вже вимагають покарати.

Трансфери

Віктор Коваленко офіційно перейшов у новий клуб Серії А. Аталанта віддала українця в оренду з правом викупу.

Баварія закрила воротарське питання, завершивши історичний трансфер.

Барселона офіційно домовилася про новий контракт з тер Штегеном, який погодився на зниження зарплати.

Світ

Роналду та Мане влаштували шоу за Аль-Наср – хет-трик, дубль і шедевральний асист.

Челсі здобув першу перемогу з Почеттіно.20-річний новачок оборони присоромив Мудрика, Стерлінг видав шоу в матчі АПЛ.

Мадридський Реал не забив пенальті, але таки дотиснув Сельту. Джуд Беллінгем знову став героєм, Вінісіус травмувався, Кепа нервово дебютував.