Головні новини 25 серпня: Довбик в Іспанію, Шахтар може втратити двох зірок, перемога Ліверпуля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понедіок, 25 серпня.
Україна
Клубу Першої ліги загрожує технічна поразка за перемогу в Кубку України – джерело озвучило причину санкцій.
Суркіс оголосив Жироні жорсткий ультиматум щодо Ваната – форвард Динамо може повторити долю Бражка.
Хачеріді офіційно відновив кар'єру, підписавши контракт з Чорноморцем, а Олександрія офіційно оголосила про підписання гравця збірної Венесуели.
Кубок України: Полісся С, Чернігів та Нива Т йдуть далі – розгроми від Агробізнеса та клубу екс-динамівців.
Зірка Шахтаря зацікавив колишній клуб українця в Іспанії, а Судаков ухвалив рішення щодо свого майбутнього в складі "гірників".
Українці за кордоном
У ПСЖ пояснили, як співіснують Забарний і Сафонов – інтрига розкрита.
Довбик готується до повернення в Іспанію, У Вільяреалі підтвердили перемовини з Ромою, але є нюанс.
Трубін дізнався свою долю на матч проти команди Моурінью в ЛЧ.
Моурінью спокушає Луніна щедрою пропозицією – українець зробив вибір.
Світ
Інтер знищив Торіно – парад індивідуальних помилок, дубль Тюрама, гол новачка.
Ліверпуль у більшості вирвав перемогу над Ньюкаслом – переможний гол 16-річного, черговий м'яч Екітіке.
Севілья зазнала прикрої поразки від Хетафе й залишилась з нулем очок, Атлетік переміг кривдників Циганкова