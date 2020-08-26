Головні новини 25 серпня: Динамо обіграло Шахтар у матчі за Суперкубок, Мессі заявив про бажання піти з Барселони

Динамо – володар Суперкубка України-2020

Київське Динамо перемогло Шахтар в матчі за Суперкубок України на НСК Олімпійський. У складі "біло-синіх" забивали Карлос Де Пена, Жерсон Родрігес (відзначився голом-красенем) та Фран Соль, який вийшов на заміну. Шахтар відповів лише влучним ударом Мораєса – відео голів та огляд матчу, який проходив під рясною зливою.

Мірча Луческу виграв перший трофей з Динамо та проаналізував підсумок гри, а Луїш Каштру відзначив певну несправедливість результату. До слова, завдяки цій перемозі Динамо випередило Шахтар за кількістю трофеїв в епоху незалежної України.

Перед поєдинком УПЛ оголосила найкращих у різноманітних номінаціях за підсумками сезону 2019/20, а за кілька годин до гри Динамо презентувало нову форму.

Трансфери

Ліонель Мессі хоче покинути Барселону вже цього літа. Аргентинець подав відповідне прохання на адресу керівництва клубу. Контракт форварда розрахований до 30 червня 2021-го, але 33-річний Мессі хоче продовжити кар'єру в іншому місці.

Шахтар узгодив із Наполі перехід Миколи Матвієнка, переконують ЗМІ. Італійці начебто заплатять 15 млн євро за оборонця збірної України. А от Динамо близьке до підписання бразильця з Туреччини, стверджують тамтешні медіа.

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