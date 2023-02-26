Українці за кордоном

Зінченко вперше став капітаном Арсенала і привів "канонірів" до перемоги над Лестером. Артета присвятив цю звитягу усім українцям.

Миколенко знову програв з Евертоном. Поразки завдала Астон Вілла, а чемпіон світу "вкрав" в українця асист.

Команда Реброва програла матч за Суперкубок ОАЕ. Водночас Ярмоленко долучився до пропущеного м'яча і травмувався, через що ризикує не зіграти проти збірної Англії.

Забарний пропустить битву проти Зінченка, але дає надію збірній України: Борнмут розкрив терміни відсутності захисника.

Реал у січні відмовився підписувати Мудрика: одразу 3 фактори стали вирішальними.

Топ-матчі суботи

Роналду знищив чергового суперника, оформивши хет-трик за тайм у футболці Аль-Насра.

Ліверпуль сенсаційно втратив очки з Крістал Пелас. Манчестер Сіті розгромив Борнмут, а Холанд встановив божевільний рекорд.

Реал у більшості не зумів перемогти у дербі Мадрида: Анчелотті від поразки Атлетіко врятував юний джокер.

Наполі на шляху до чемпіонства у меншості здолав Емполі: Осімхен оформив чергове досягнення.

Борусія Дортмунд здолала Хоффенхайм і очолила Бундеслігу, РБ Лейпциг відірвався від Айнтрахта.