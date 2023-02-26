Головні новини 25 лютого: Зінченко став капітаном Арсенала і переміг, Ярмоленко травмувався перед Англією
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 25 лютого.
Українці за кордоном
Зінченко вперше став капітаном Арсенала і привів "канонірів" до перемоги над Лестером. Артета присвятив цю звитягу усім українцям.
Миколенко знову програв з Евертоном. Поразки завдала Астон Вілла, а чемпіон світу "вкрав" в українця асист.
Команда Реброва програла матч за Суперкубок ОАЕ. Водночас Ярмоленко долучився до пропущеного м'яча і травмувався, через що ризикує не зіграти проти збірної Англії.
Забарний пропустить битву проти Зінченка, але дає надію збірній України: Борнмут розкрив терміни відсутності захисника.
Реал у січні відмовився підписувати Мудрика: одразу 3 фактори стали вирішальними.
Топ-матчі суботи
Роналду знищив чергового суперника, оформивши хет-трик за тайм у футболці Аль-Насра.
Ліверпуль сенсаційно втратив очки з Крістал Пелас. Манчестер Сіті розгромив Борнмут, а Холанд встановив божевільний рекорд.
Реал у більшості не зумів перемогти у дербі Мадрида: Анчелотті від поразки Атлетіко врятував юний джокер.
Наполі на шляху до чемпіонства у меншості здолав Емполі: Осімхен оформив чергове досягнення.
Борусія Дортмунд здолала Хоффенхайм і очолила Бундеслігу, РБ Лейпциг відірвався від Айнтрахта.