Війна Росії проти України

Минуло понад дві доби після нападу Росії на українські землі. Наші збройні сили продовжують давати відсіч окупантам. Міжнародна спільнота тисне на путінський режим санкціями, зокрема у спортивній сфері.

УЄФА офіційно забрав фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга, визначив нового господаря та планує розірвати спонсорський контракт з Газпромом.

Манчестер Юнайтед уже розірвав контракт з російським Аерофлотом. В АПЛ дозволили демонструвати прапор України під час матчів – FA схвалила протест проти Росії

Українські клуби і збірна гратимуть на нейтральних полях матчі під егідою УЄФА – Росія також.

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