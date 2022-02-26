Головні новини 25 лютого: у Росії забрали фінал Ліги чемпіонів, жеребкування єврокубків для Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 25 лютого.
Війна Росії проти України
Минуло понад дві доби після нападу Росії на українські землі. Наші збройні сили продовжують давати відсіч окупантам. Міжнародна спільнота тисне на путінський режим санкціями, зокрема у спортивній сфері.
УЄФА офіційно забрав фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга, визначив нового господаря та планує розірвати спонсорський контракт з Газпромом.
Манчестер Юнайтед уже розірвав контракт з російським Аерофлотом. В АПЛ дозволили демонструвати прапор України під час матчів – FA схвалила протест проти Росії
Українські клуби і збірна гратимуть на нейтральних полях матчі під егідою УЄФА – Росія також.
"Росія жорстоко напала на суверенну країну": FIFPro підтримала український народ у боротьбі з агресією Путіна
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Головний тренер Динамо Мірча Луческу з членами тренерського штабу Динамо покинув Україну.